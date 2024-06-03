https://sarabic.ae/20240603/إعلام-الغرب-يحاول-جر-الدول-الآسيوية-إلى-الأزمة-الأوكرانية-1089451675.html

إعلام: الغرب يحاول جر الدول الآسيوية إلى الأزمة الأوكرانية

إعلام: الغرب يحاول جر الدول الآسيوية إلى الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة صينية، أن مشاركة فلاديمير زيلينسكي في منتدى الأمن الإقليمي "حوار شانغريلا" في سنغافورة تبدو بمثابة محاولة من قبل الغرب لجر الدول الآسيوية إلى الأزمة... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T07:59+0000

2024-06-03T07:59+0000

2024-06-03T07:59+0000

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وقالت الصحيفة: "مشاركة زيلينسكي في "حوار شانغريلا" تبدو أشبه بمحاولة من الغرب لتوريط الدول الآسيوية في الأزمة الأوكرانية. ووفقًا للخبراء، يجب على الدول الآسيوية أن تعتبر أوكرانيا عبرة".ووفقًا لما ذكره هي لي، نائب الرئيس السابق لأكاديمية جيش التحرير الشعبي الصيني للعلوم العسكرية، الذي نقلته صحيفة "غلوبال تايمز"، فإن الدعوة إلى السلام وتعزيز الحوار هو السبيل الأكثر واقعية لحل النزاع، بدلاً من تفاقم الوضع وإثارة الفوضى في العالم والانخراط في ”حروب بالوكالة“ كما تفعل بعض الدول.وأضاف: "هذا لن يؤدي إلا إلى منع الأطراف المتصارعة من التوقف والبدء في المفاوضات، هذا هو السيناريو والنتيجة التي لا نريد أن نراها".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الصيني دونغ جون، خلال حديثه في مؤتمر شانغريلا الأمني ​​في سنغافورة، إن دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تسمح للهيمنة بإيذاء المنطقة ولن تسمح بحرب باردة جديدة تدخل المنطقة.

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