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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240603/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-الغرب-حدد-مسارا-لتحويل-الأوكرانيين-لوقود-للمدافع-1089449237.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الغرب حدد مسارا بتحويل الأوكرانيين إلى وقود للمدافع
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الغرب حدد مسارا بتحويل الأوكرانيين إلى وقود للمدافع
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الأوكراني السابق أوليغ سوسكين، أن تصريح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي حول إعداد الوحدات الأوكرانية على الأراضي البولندية يشير إلى... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T05:09+0000
2024-06-03T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سوسكين في مدونته في "يوتيوب": "لقد تم اتخاذ القرار الرئيسي والعام من قبل الإدارة العليا للعالم وراء الكواليس... وهذا ما يدل على ما قاله سيكورسكي ... الأوكرانيون هم وقود جيد جدا للمدافع، وذو جودة عالية. لا يهم إذا كان هناك شيء آخر يعمل في أوكرانيا".وأضاف: ”لا يوجد عمل... من المستحيل مغادرة البلاد... الشيء الوحيد المتبقي هو أن يتم اختطافهم من قبل المفوضين العسكريين، وأخذهم وإلقائهم على خط المواجهة... حوالي شهرين أو ثلاثة أو ربما أربعة أشهر أخرى، ولن تكون هناك مصادر قانونية للمال والكسب في أوكرانيا، باستثناء الذهاب إلى الحرب".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي إن بولندا مستعدة لتدريب الوحدات الأوكرانية على أراضيها. ووفقا له، فإن مثل هذا القرار سيكون أكثر فائدة لكييف من إرسال مدربين بولنديين إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240602/خبير-عسكري-أمريكي-أوكرانيا-قد-تفقد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-بما-في-ذلك-العاصمة-كييف-1089436863.html
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روسيا

مستشار رئاسي أوكراني سابق: الغرب حدد مسارا بتحويل الأوكرانيين إلى وقود للمدافع

05:09 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 05:16 GMT 03.06.2024)
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح المستشار الأوكراني السابق أوليغ سوسكين، أن تصريح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي حول إعداد الوحدات الأوكرانية على الأراضي البولندية يشير إلى القرار النهائي للنخب العالمية بتحويلها إلى وقود للمدافع.
وقال سوسكين في مدونته في "يوتيوب": "لقد تم اتخاذ القرار الرئيسي والعام من قبل الإدارة العليا للعالم وراء الكواليس... وهذا ما يدل على ما قاله سيكورسكي ... الأوكرانيون هم وقود جيد جدا للمدافع، وذو جودة عالية. لا يهم إذا كان هناك شيء آخر يعمل في أوكرانيا".

ووفقًا لسوسكين، فإن خطة الغرب لا تتوخى أي انتعاش اقتصادي في أوكرانيا. وأضاف أن فلاديمير زيلينسكي وفريقه سيبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم وجود خيارات أخرى أمام الرجال الأوكرانيين سوى التطوع للخدمة في الجيش.

وأضاف: ”لا يوجد عمل... من المستحيل مغادرة البلاد... الشيء الوحيد المتبقي هو أن يتم اختطافهم من قبل المفوضين العسكريين، وأخذهم وإلقائهم على خط المواجهة... حوالي شهرين أو ثلاثة أو ربما أربعة أشهر أخرى، ولن تكون هناك مصادر قانونية للمال والكسب في أوكرانيا، باستثناء الذهاب إلى الحرب".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري أمريكي: أوكرانيا قد تفقد السيطرة على المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة كييف
أمس, 15:52 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي إن بولندا مستعدة لتدريب الوحدات الأوكرانية على أراضيها. ووفقا له، فإن مثل هذا القرار سيكون أكثر فائدة لكييف من إرسال مدربين بولنديين إلى أوكرانيا.
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