https://sarabic.ae/20240603/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-الغرب-حدد-مسارا-لتحويل-الأوكرانيين-لوقود-للمدافع-1089449237.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الغرب حدد مسارا بتحويل الأوكرانيين إلى وقود للمدافع
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الغرب حدد مسارا بتحويل الأوكرانيين إلى وقود للمدافع
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الأوكراني السابق أوليغ سوسكين، أن تصريح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي حول إعداد الوحدات الأوكرانية على الأراضي البولندية يشير إلى... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T05:09+0000
2024-06-03T05:09+0000
2024-06-03T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وقال سوسكين في مدونته في "يوتيوب": "لقد تم اتخاذ القرار الرئيسي والعام من قبل الإدارة العليا للعالم وراء الكواليس... وهذا ما يدل على ما قاله سيكورسكي ... الأوكرانيون هم وقود جيد جدا للمدافع، وذو جودة عالية. لا يهم إذا كان هناك شيء آخر يعمل في أوكرانيا".وأضاف: ”لا يوجد عمل... من المستحيل مغادرة البلاد... الشيء الوحيد المتبقي هو أن يتم اختطافهم من قبل المفوضين العسكريين، وأخذهم وإلقائهم على خط المواجهة... حوالي شهرين أو ثلاثة أو ربما أربعة أشهر أخرى، ولن تكون هناك مصادر قانونية للمال والكسب في أوكرانيا، باستثناء الذهاب إلى الحرب".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي إن بولندا مستعدة لتدريب الوحدات الأوكرانية على أراضيها. ووفقا له، فإن مثل هذا القرار سيكون أكثر فائدة لكييف من إرسال مدربين بولنديين إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240602/خبير-عسكري-أمريكي-أوكرانيا-قد-تفقد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-بما-في-ذلك-العاصمة-كييف-1089436863.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الغرب حدد مسارا بتحويل الأوكرانيين إلى وقود للمدافع
05:09 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 05:16 GMT 03.06.2024)
صرح المستشار الأوكراني السابق أوليغ سوسكين، أن تصريح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي حول إعداد الوحدات الأوكرانية على الأراضي البولندية يشير إلى القرار النهائي للنخب العالمية بتحويلها إلى وقود للمدافع.
وقال سوسكين في مدونته في "يوتيوب": "لقد تم اتخاذ القرار الرئيسي والعام من قبل الإدارة العليا للعالم وراء الكواليس... وهذا ما يدل على ما قاله سيكورسكي ... الأوكرانيون هم وقود جيد جدا للمدافع، وذو جودة عالية. لا يهم إذا كان هناك شيء آخر يعمل في أوكرانيا".
ووفقًا لسوسكين، فإن خطة الغرب لا تتوخى أي انتعاش اقتصادي في أوكرانيا. وأضاف أن فلاديمير زيلينسكي وفريقه سيبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم وجود خيارات أخرى أمام الرجال الأوكرانيين سوى التطوع للخدمة في الجيش.
وأضاف: ”لا يوجد عمل... من المستحيل مغادرة البلاد... الشيء الوحيد المتبقي هو أن يتم اختطافهم من قبل المفوضين العسكريين، وأخذهم وإلقائهم على خط المواجهة... حوالي شهرين أو ثلاثة أو ربما أربعة أشهر أخرى، ولن تكون هناك مصادر قانونية للمال والكسب في أوكرانيا، باستثناء الذهاب إلى الحرب".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي إن بولندا مستعدة لتدريب الوحدات الأوكرانية على أراضيها. ووفقا له، فإن مثل هذا القرار سيكون أكثر فائدة لكييف من إرسال مدربين بولنديين إلى أوكرانيا.