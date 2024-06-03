https://sarabic.ae/20240603/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-الغرب-حدد-مسارا-لتحويل-الأوكرانيين-لوقود-للمدافع-1089449237.html

مستشار رئاسي أوكراني سابق: الغرب حدد مسارا بتحويل الأوكرانيين إلى وقود للمدافع

مستشار رئاسي أوكراني سابق: الغرب حدد مسارا بتحويل الأوكرانيين إلى وقود للمدافع

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الأوكراني السابق أوليغ سوسكين، أن تصريح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي حول إعداد الوحدات الأوكرانية على الأراضي البولندية يشير إلى... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T05:09+0000

2024-06-03T05:09+0000

2024-06-03T05:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال سوسكين في مدونته في "يوتيوب": "لقد تم اتخاذ القرار الرئيسي والعام من قبل الإدارة العليا للعالم وراء الكواليس... وهذا ما يدل على ما قاله سيكورسكي ... الأوكرانيون هم وقود جيد جدا للمدافع، وذو جودة عالية. لا يهم إذا كان هناك شيء آخر يعمل في أوكرانيا".وأضاف: ”لا يوجد عمل... من المستحيل مغادرة البلاد... الشيء الوحيد المتبقي هو أن يتم اختطافهم من قبل المفوضين العسكريين، وأخذهم وإلقائهم على خط المواجهة... حوالي شهرين أو ثلاثة أو ربما أربعة أشهر أخرى، ولن تكون هناك مصادر قانونية للمال والكسب في أوكرانيا، باستثناء الذهاب إلى الحرب".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي إن بولندا مستعدة لتدريب الوحدات الأوكرانية على أراضيها. ووفقا له، فإن مثل هذا القرار سيكون أكثر فائدة لكييف من إرسال مدربين بولنديين إلى أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20240602/خبير-عسكري-أمريكي-أوكرانيا-قد-تفقد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-بما-في-ذلك-العاصمة-كييف-1089436863.html

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