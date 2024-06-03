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الخارجية الأمريكية تصادر جواز سفر خبير عسكري كان متوجها إلى روسيا
الخارجية الأمريكية تصادر جواز سفر خبير عسكري كان متوجها إلى روسيا
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية والمحلل العسكري، سكوت ريتر، أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناء على أوامر" من... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T19:55+0000
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وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "أثناء صعودي على متن رحلة جوية من نيويورك، قام 3 من ضباط الجمارك وحماية الحدود بسحبي جانبًا وصادروا جواز سفري، وعندما سألت عن السبب، قالوا إن ذلك كان بناءً على أوامر من وزارة الخارجية، ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى".وكان من المفترض أن يشارك ريتر في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث يعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240531/الخارجية-الأمريكية-بايدن-يأذن-لأوكرانيا-باستخدام-أسلحة-أمريكية-في-مهاجمة-خاركيف--1089371790.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية تصادر جواز سفر خبير عسكري كان متوجها إلى روسيا

19:55 GMT 03.06.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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صرح ضابط المخابرات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية والمحلل العسكري، سكوت ريتر، أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناء على أوامر" من وزارة الخارجية عند صعوده على متن طائرة.
وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "أثناء صعودي على متن رحلة جوية من نيويورك، قام 3 من ضباط الجمارك وحماية الحدود بسحبي جانبًا وصادروا جواز سفري، وعندما سألت عن السبب، قالوا إن ذلك كان بناءً على أوامر من وزارة الخارجية، ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى".

وأشار ريتر إلى أنه تمت إزالة حقائبه من الرحلة، وتم إخراجه إلى خارج المطار.

الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
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31 مايو, 01:14 GMT
وكان من المفترض أن يشارك ريتر في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث يعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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