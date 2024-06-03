https://sarabic.ae/20240603/الخارجية-الأمريكية-تصادر-جواز-سفر-خبير-عسكري-كان-متوجها-إلى-روسيا-1089482923.html
الخارجية الأمريكية تصادر جواز سفر خبير عسكري كان متوجها إلى روسيا
الخارجية الأمريكية تصادر جواز سفر خبير عسكري كان متوجها إلى روسيا
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية والمحلل العسكري، سكوت ريتر، أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناء على أوامر" من... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T19:55+0000
2024-06-03T19:55+0000
2024-06-03T19:55+0000
روسيا
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وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "أثناء صعودي على متن رحلة جوية من نيويورك، قام 3 من ضباط الجمارك وحماية الحدود بسحبي جانبًا وصادروا جواز سفري، وعندما سألت عن السبب، قالوا إن ذلك كان بناءً على أوامر من وزارة الخارجية، ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى".وكان من المفترض أن يشارك ريتر في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث يعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240531/الخارجية-الأمريكية-بايدن-يأذن-لأوكرانيا-باستخدام-أسلحة-أمريكية-في-مهاجمة-خاركيف--1089371790.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية تصادر جواز سفر خبير عسكري كان متوجها إلى روسيا
صرح ضابط المخابرات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية والمحلل العسكري، سكوت ريتر، أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا جواز سفره "بناء على أوامر" من وزارة الخارجية عند صعوده على متن طائرة.
وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "أثناء صعودي على متن رحلة جوية من نيويورك، قام 3 من ضباط الجمارك وحماية الحدود بسحبي جانبًا وصادروا جواز سفري، وعندما سألت عن السبب، قالوا إن ذلك كان بناءً على أوامر من وزارة الخارجية، ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى".
وأشار ريتر إلى أنه تمت إزالة حقائبه من الرحلة، وتم إخراجه إلى خارج المطار.
وكان من المفترض أن يشارك ريتر في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث يعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.