https://sarabic.ae/20240603/المكسيك-كلوديا-شينباوم-مرشحة-حزب-مورينا-الحاكم-تتصدر-الانتخابات-الرئاسية-بنسبة-584-1089449084.html
المكسيك.. كلوديا شينباوم مرشحة حزب "مورينا" الحاكم تتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 58.4%
المكسيك.. كلوديا شينباوم مرشحة حزب "مورينا" الحاكم تتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 58.4%
سبوتنيك عربي
أظهرت نتائج أولية رسمية، اليوم الاثنين، فوز مرشحة حزب "مورينا " اليساري الحاكم كلوديا شينباوم بثقة في الانتخابات الرئاسية في البلاد. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T04:28+0000
2024-06-03T04:28+0000
2024-06-03T04:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات نظام الفرز السريع للمعهد الوطني للانتخابات المكسيكية، حصلت شينباوم على 58.4 بالمئة من أصوات الناخبين بعد معالجة بطاقات الاقتراع من 7500 دائرة انتخابية.بينما حصلت منافستها زوتشيتل غالفيز، من حزب العمل المحافظ، الذي يمثل ائتلافًا من أحزاب المعارضة على 30.4 بالمئة .وفي وقت سابق، صرح رئيس حزب "حركة التجديد الوطني" (مورينا) اليساري الذي يتمتع بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ماريو ديلغادو، بأن مرشحة حزب "مورينا" اليساري الحاكم كلوديا شينباوم تفوز بثقة بالانتخابات الرئاسية، بحسب استطلاعات الرأي.
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سبوتنيك عربي
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العالم, المكسيك, أخبار المكسيك, الحزب الحاكم
العالم, المكسيك, أخبار المكسيك, الحزب الحاكم
المكسيك.. كلوديا شينباوم مرشحة حزب "مورينا" الحاكم تتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 58.4%
أظهرت نتائج أولية رسمية، اليوم الاثنين، فوز مرشحة حزب "مورينا " اليساري الحاكم كلوديا شينباوم بثقة في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات نظام الفرز السريع للمعهد الوطني للانتخابات المكسيكية، حصلت شينباوم على 58.4 بالمئة من أصوات الناخبين بعد معالجة بطاقات الاقتراع من 7500 دائرة انتخابية.
بينما حصلت منافستها زوتشيتل غالفيز، من حزب العمل المحافظ، الذي يمثل ائتلافًا من أحزاب المعارضة
على 30.4 بالمئة .
وفي وقت سابق، صرح رئيس حزب "حركة التجديد الوطني" (مورينا) اليساري الذي يتمتع بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ماريو ديلغادو، بأن مرشحة حزب "مورينا" اليساري الحاكم كلوديا شينباوم تفوز بثقة بالانتخابات الرئاسية، بحسب استطلاعات الرأي.