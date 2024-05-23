https://sarabic.ae/20240523/9-قتلى-و50-جريحا-إثر-فاجعة-المسرح-في-المكسيك-فيديو-1089137378.html
9 قتلى و50 جريحا إثر "فاجعة المسرح" في المكسيك... فيديو
9 قتلى و50 جريحا إثر "فاجعة المسرح" في المكسيك... فيديو
سبوتنيك عربي
قال حاكم ولاية نويبو ليون في المكسيك، الأربعاء 22 مايو/أيار، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في الولاية الواقعة شمالي البلاد بعد انهيار مبنى مسرح خلال تجمع انتخابي لحزب... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T11:49+0000
2024-05-23T11:49+0000
2024-05-23T11:49+0000
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وقال الحاكم صامويل غارسيا للصحفيين إن نحو 50 شخصا أصيبوا، فيما ذكر مدير معهد الضمان الاجتماعي في المكسيك على وسائل التواصل الاجتماعي، أن العشرات يعالجون في عيادات محلية.ويحتل ألفاريس ماينث المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية المكسيكية المقرر إجراؤها، في الثاني من يونيو/حزيران.وكانت عاصفة تسببت في انهيار المسرح خلال التجمع الذي أقيم في مدينة سان بيدرو غارسا غارسيا.في وقت سابق، ناشد حاكم نويبو ليون السكان بالبقاء في منازلهم بسبب وجود عواصف رعدية قوية في المنطقة، مشيرا إلى أن الطقس أسهم في تلك الحادثة.
https://sarabic.ae/20240406/المكسيك-تعلن-تعليق-العلاقات-الدبلوماسية-مع-الإكوادور-1087737590.html
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سبوتنيك عربي
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حوادث, الكوارث, المكسيك, أخبار المكسيك, نادي الفيديو
حوادث, الكوارث, المكسيك, أخبار المكسيك, نادي الفيديو
9 قتلى و50 جريحا إثر "فاجعة المسرح" في المكسيك... فيديو
قال حاكم ولاية نويبو ليون في المكسيك، الأربعاء 22 مايو/أيار، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في الولاية الواقعة شمالي البلاد بعد انهيار مبنى مسرح خلال تجمع انتخابي لحزب حركة المواطنين.
وقال الحاكم صامويل غارسيا للصحفيين إن نحو 50 شخصا أصيبوا، فيما ذكر مدير معهد الضمان الاجتماعي في المكسيك
على وسائل التواصل الاجتماعي، أن العشرات يعالجون في عيادات محلية.
وقد أصيب مرشح الحزب للرئاسة خورخي ألفاريس ماينث، وأعلن تعليق أنشطة حملته الانتخابية، فيما طمأن ماينث محبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه بخير، فيما أصيب بعد أعضاء فريقه بالحادث.
ويحتل ألفاريس ماينث المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية المكسيكية المقرر إجراؤها، في الثاني من يونيو/حزيران.
وكانت عاصفة تسببت في انهيار المسرح خلال التجمع الذي أقيم في مدينة سان بيدرو غارسا غارسيا.
في وقت سابق، ناشد حاكم نويبو ليون السكان بالبقاء في منازلهم بسبب وجود عواصف رعدية قوية
في المنطقة، مشيرا إلى أن الطقس أسهم في تلك الحادثة.