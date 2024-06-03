https://sarabic.ae/20240603/بعد-استدعاء-سفيرها-لدى-طهران-الصين-تدعو-إيران-والإمارات-إلى-حل-الخلافات-1089454555.html

بعد استدعاء سفيرها لدى طهران.. الصين تدعو إيران والإمارات إلى "حل الخلافات"

بعد استدعاء سفيرها لدى طهران.. الصين تدعو إيران والإمارات إلى "حل الخلافات"

سبوتنيك عربي

ردت بكين، اليوم الإثنين، على استدعاء إيران للسفير الصيني لدى طهران، من أجل تسليمه مذكرة احتجاج، على خلفية دعم الصين لملكية الإمارات لثلاث جزر متنازع عليها في... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T09:37+0000

2024-06-03T09:37+0000

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي، إن "الصين تدعو إيران والإمارات إلى "حل خلافاتهما سلميا من خلال الحوار والتشاور".وردا على سؤال حول هذه القضية، أكدت نينغ في مؤتمر صحفي أن "موقف الصين بشأن الجزر الثلاث ثابت".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، أمس الأحد، أنه "تم استدعاء السفير الصيني في طهران من قبل مساعد الوزير المدير العام لقسم الخليج الفارسي بالوزارة محمد علي بك". وأضافت: "تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية على تكرار تصريحات الحكومة الصينية وتأييدها للادعاءات الباطلة الواردة في الفقرة 26 من البيان الختامي للاجتماع المشترك لجمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة". وأضاف البيان أن "على بك أشار إلى العلاقات الخاصة والمتميزة بين إيران والصين، واعتبر احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية أحد المبادئ المعترف بها والأساسية في العلاقات الدولية، وشدد على الانتماء الأبدي للجزر الإيرانية الثلاث إلى الجمهورية الإسلامية".وأضاف: "ترفض حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي مطالبة من أي جهة في هذا الصدد".وتابع علي بك، بحسب بيان الخارجية الإيرانية، أنه "من المتوقع أنه في ظل التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين، أن تقوم الحكومة الصينية بتصحيح مواقفها بشأن هذه القضية".وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خمس إنتاج النفط العالمي.وتشكّل الجزر الثلاث نقطة تجاذب بين طهران وأبوظبي اللتين تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة.كذلك، تشكّل قضية الجزر ملفا بالغ الحساسية بالنسبة الى طهران، وسبق أن أثارت توتّرا بينها وبين دول تقرّ بحق الإمارات

https://sarabic.ae/20240602/إيران-تبلغ-الصين-احتجاجها-بسبب-دعمها-لملكية-الإمارات-للجزر-الثلاث-1089430020.html

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