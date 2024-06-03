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خبير عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تراجع "الديمقراطي" عن مقاطعة انتخابات كردستان
خبير عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تراجع "الديمقراطي" عن مقاطعة انتخابات كردستان
سبوتنيك عربي
أكد كفاح محمود الخبير في الشؤون العراقية والكردية، اليوم الاثنين، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من أرسى قواعد العملية الانتخابية في الإقليم منذ العام 1991... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T17:13+0000
2024-06-03T17:13+0000
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وقال كفاح في حديثه لـ"سبوتنيك": "ليس هناك أي تراجع للديمقراطي عن الانتخابات في الإقليم، فالديمقراطي هو الذي أرسى قواعدها منذ 1991، حينما استقلت كوردستان ذاتيا إثر حرب الخليج وصدور قرار مجلس الأمن الدولي 688، وتأسس بموجب تلك الانتخابات برلمان كوردستان وحكومتها".وتابع محمود: "ما جرى خلال الأشهر الماضية من حراك لقيادة الديمقراطي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، بتكليف مفوضية الانتخابات العراقية بإجراء انتخابات الإقليم وحرمان المكونات المسيحية والتركمانية من "الكوتا" وإلغاء 11 مقعدا مخصصا لها".وأشار خبير الشؤون الكوردية، إلى أن "الحراك الذي بدأه رئيس الإقليم بزيارة بغداد وأعقبه رئيس حكومة كوردستان، واللذان أجريا مباحثات معمقة مع القيادات العراقية التنفيذية والتشريعية والقضائية والكتل السياسية، أثمرت عن تغييرات رضي بها الديمقراطي كقاعدة لمشاركته في الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب مقاطعته".وأوضح محمود، أن "الجميع في الإقليم ينتظر قيام رئيس الإقليم بترتيب البيت السياسي الكوردستاني وتعيين موعد جديد لإجراء الانتخابات التي اقترحت المفوضية المستقلة الاتحادية إجراؤها في سبتمبر/ أيلول القادم، ويبقى القرار لرئاسة الإقليم بتحديد موعد إجراؤها، بعد أن وافقت المحكمة الاتحادية بتخصيص خمسة مقاعد للكوتا وشمول 400 ألف ناخب بحق الانتخاب بعد حرمانهم وفق قانون المفوضية السابق".وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن بداية مايو/أيار الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والتي كان مقرر إجراؤها يونيو/ حزيران الجاري، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كردستان، بحسب "شفق نيوز".وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه: "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20240512/خبير-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-مصير-الانتخابات-البرلمانية-في-إقليم-كردستان-1088769980.html
https://sarabic.ae/20240507/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-أهمية-زيارة-رئيس-إقليم-كردستان-العراق-إلى-إيران-في-هذا-التوقيت-1088625799.html
https://sarabic.ae/20230903/رئيس-حكومة-إقليم-كردستان-العراق-قرار-المحكمة-الاتحادية-يعتبر-مهزلة-1080667853.html
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خبير عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تراجع "الديمقراطي" عن مقاطعة انتخابات كردستان

17:13 GMT 03.06.2024
© Sputnik . سارة نور الدينالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق
الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Sputnik . سارة نور الدين
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أكد كفاح محمود الخبير في الشؤون العراقية والكردية، اليوم الاثنين، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من أرسى قواعد العملية الانتخابية في الإقليم منذ العام 1991 بعد قرار مجلس الأمن 688، واعتراض الحزب لم يكن على الانتخابات وإنما على ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية.
وقال كفاح في حديثه لـ"سبوتنيك": "ليس هناك أي تراجع للديمقراطي عن الانتخابات في الإقليم، فالديمقراطي هو الذي أرسى قواعدها منذ 1991، حينما استقلت كوردستان ذاتيا إثر حرب الخليج وصدور قرار مجلس الأمن الدولي 688، وتأسس بموجب تلك الانتخابات برلمان كوردستان وحكومتها".
وتابع محمود: "ما جرى خلال الأشهر الماضية من حراك لقيادة الديمقراطي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، بتكليف مفوضية الانتخابات العراقية بإجراء انتخابات الإقليم وحرمان المكونات المسيحية والتركمانية من "الكوتا" وإلغاء 11 مقعدا مخصصا لها".
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12 مايو, 15:57 GMT
وأشار خبير الشؤون الكوردية، إلى أن "الحراك الذي بدأه رئيس الإقليم بزيارة بغداد وأعقبه رئيس حكومة كوردستان، واللذان أجريا مباحثات معمقة مع القيادات العراقية التنفيذية والتشريعية والقضائية والكتل السياسية، أثمرت عن تغييرات رضي بها الديمقراطي كقاعدة لمشاركته في الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب مقاطعته".
وأوضح محمود، أن "الجميع في الإقليم ينتظر قيام رئيس الإقليم بترتيب البيت السياسي الكوردستاني وتعيين موعد جديد لإجراء الانتخابات التي اقترحت المفوضية المستقلة الاتحادية إجراؤها في سبتمبر/ أيلول القادم، ويبقى القرار لرئاسة الإقليم بتحديد موعد إجراؤها، بعد أن وافقت المحكمة الاتحادية بتخصيص خمسة مقاعد للكوتا وشمول 400 ألف ناخب بحق الانتخاب بعد حرمانهم وفق قانون المفوضية السابق".
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7 مايو, 19:39 GMT
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن بداية مايو/أيار الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والتي كان مقرر إجراؤها يونيو/ حزيران الجاري، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كردستان، بحسب "شفق نيوز".
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه: "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".
كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.
مسرور بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
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3 سبتمبر 2023, 20:45 GMT
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.
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