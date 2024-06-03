https://sarabic.ae/20240603/رئيس-صرب-البوسنة-الغرب-يضغط-يوميا-علينا-حتى-نفرض-عقوبات-على-روسيا-1089448523.html
رئيس صرب البوسنة: الغرب يضغط علينا يوميا حتى نفرض عقوبات على روسيا
رئيس صرب البوسنة: الغرب يضغط علينا يوميا حتى نفرض عقوبات على روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك، اليوم الاثنين، بأن الغرب يضغط يوميا على جمهورية صرب البوسنة والهرسك حتى تفرض عقوبات على روسيا. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T03:13+0000
2024-06-03T03:13+0000
2024-06-03T03:23+0000
روسيا
البوسنة والهرسك
البوسنة
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بلغراد - سبوتنيك. وقال دوديك، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "لا أستطيع أن أكون ممتنا للأمريكيين الذين لا يستمعون حتى إلى ما نفكر فيه، لكنهم يحاولون اتخاذ القرار(نيابة عنا)، هذا هو جوهر المشكلة إنهم لا يتحدثون إلينا، ولكنهم يتخذون قرارات بشأننا ".وأضاف" هناك ضغط يومي علينا لرفع (حظر العقوبات) عن روسيا".وأضاف، دوديك "على مستوى دولة البوسنة والهرسك، لا يوجد قرار واحد بشأن فرض عقوبات ضد روسيا، أي أن العقوبات ضد روسيا لم يتم فرضها رسميًا. وأفضل تأكيد على ذلك هو لقائي الأخير مع مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى الذين قالوا: "متى ستفرضون عقوبات على روسيا؟" وهذا يعني أنه لا توجد عقوبات، وسنواصل القيام بذلك، على الرغم من أن هذا موقف صعب للغاية".
https://sarabic.ae/20230523/زعيم-صرب-البوسنة-لا-يمكن-أن-نكون-جزءا-من-الناتو-1077362927.html
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روسيا, البوسنة والهرسك, البوسنة
روسيا, البوسنة والهرسك, البوسنة
رئيس صرب البوسنة: الغرب يضغط علينا يوميا حتى نفرض عقوبات على روسيا
03:13 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 03:23 GMT 03.06.2024)
حصري
صرح رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك، اليوم الاثنين، بأن الغرب يضغط يوميا على جمهورية صرب البوسنة والهرسك حتى تفرض عقوبات على روسيا.
بلغراد - سبوتنيك. وقال دوديك، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "لا أستطيع أن أكون ممتنا للأمريكيين الذين لا يستمعون حتى إلى ما نفكر فيه، لكنهم يحاولون اتخاذ القرار(نيابة عنا)، هذا هو جوهر المشكلة
إنهم لا يتحدثون إلينا، ولكنهم يتخذون قرارات بشأننا ".
وأضاف" هناك ضغط يومي علينا لرفع (حظر العقوبات) عن روسيا".
وأضاف، دوديك "على مستوى دولة البوسنة والهرسك، لا يوجد قرار واحد بشأن فرض عقوبات ضد روسيا، أي أن العقوبات ضد روسيا لم يتم فرضها رسميًا. وأفضل تأكيد على ذلك هو لقائي الأخير مع مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى الذين قالوا: "متى ستفرضون عقوبات على روسيا؟" وهذا يعني أنه لا توجد عقوبات، وسنواصل القيام بذلك، على الرغم من أن هذا موقف صعب للغاية".