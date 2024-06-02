https://sarabic.ae/20240602/دوديك-لـسبوتنيك-السماح-لأوكرانيا-بضرب-الأراضي-الروسية-دليل-على-جنون-الغرب-1089427488.html

دوديك لـ"سبوتنيك": السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية دليل على جنون الغرب

دوديك لـ"سبوتنيك": السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية دليل على جنون الغرب

سبوتنيك عربي

صرح رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، بأن اتحاد البوسنة والهرسك ينتج ويزود أوكرانيا بالأسلحة عبر دول ثالثة. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T09:10+0000

2024-06-02T09:10+0000

2024-06-02T09:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات دوديك خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "يمكننا رؤية ما يتم تزويده وأين وتتبّعه، وأكبر العملاء خلال الآونة الأخيرة هم حلف الناتو ودول في العالم العربي، وهكذا اكتشفنا أن إسبانيا كانت تعيد بيع الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكنهم لا يفعلون ذلك بشكل مباشر أبدًا، مثل البيع من البوسنة والهرسك إلى سويسرا مثلًا ومنها إلى أوكرانيا، وإنما يرتبون ثلاث أو أربع عمليات إعادة بيع".وأوضح دوديك أن "مصانع الأسلحة في اتحاد البوسنة والهرسك تحت سيطرة حلف الناتو، ومؤخرا وافقت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك على أن تكون صناديق أمريكية شريكة في ملكية هذه المصانع ولا يمكننا فعل الكثير في هذا الصدد، وإنما فقط نتلقى المعلومات ونمنع الإمدادات المباشرة إلى أوكرانيا". ورأى دوديك أن نقل صواريخ قادرة على ضرب أراضي روسيا إلى أوكرانيا مؤشرا على كون الغرب أُصيب بالجنون حرفيا.إعلام أمريكي يكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الإذن بمهاجمة روسياوأضاف دوديك بالقول إن "الجيش الأوكراني لا يستطيع إطلاق هذه الصواريخ لأنه لم يتدرب على تشغيلها، ولا بد أن الفرنسيين أو الألمان موجودون هناك، والسؤال هو: كيف يجب أن تنظر روسيا إلى ذلك؟ أنا واثق بأن لدى روسيا أنظمة دفاعية قوية لن يخترقها أي من هذه الصواريخ، ولكن هذا يكشف أن الغرب أُصيب بالجنون حرفيًا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الشكر لدوديك على موقف بلاده المحايدة حيال الوضع في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20240602/عقيد-أمريكي-يكشف-عن-استياء-ضباط-الناتو-بشأن-أوكرانيا-1089423741.html

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