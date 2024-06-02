دوديك لـ"سبوتنيك": السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية دليل على جنون الغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240602/دوديك-لـسبوتنيك-السماح-لأوكرانيا-بضرب-الأراضي-الروسية-دليل-على-جنون-الغرب-1089427488.html
دوديك لـ"سبوتنيك": السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية دليل على جنون الغرب
دوديك لـ"سبوتنيك": السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية دليل على جنون الغرب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، بأن اتحاد البوسنة والهرسك ينتج ويزود أوكرانيا بالأسلحة عبر دول ثالثة. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T09:10+0000
2024-06-02T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/17/1077363674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc4ace06ccd81952c3071bedd23ecaff.jpg
وجاءت تصريحات دوديك خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "يمكننا رؤية ما يتم تزويده وأين وتتبّعه، وأكبر العملاء خلال الآونة الأخيرة هم حلف الناتو ودول في العالم العربي، وهكذا اكتشفنا أن إسبانيا كانت تعيد بيع الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكنهم لا يفعلون ذلك بشكل مباشر أبدًا، مثل البيع من البوسنة والهرسك إلى سويسرا مثلًا ومنها إلى أوكرانيا، وإنما يرتبون ثلاث أو أربع عمليات إعادة بيع".وأوضح دوديك أن "مصانع الأسلحة في اتحاد البوسنة والهرسك تحت سيطرة حلف الناتو، ومؤخرا وافقت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك على أن تكون صناديق أمريكية شريكة في ملكية هذه المصانع ولا يمكننا فعل الكثير في هذا الصدد، وإنما فقط نتلقى المعلومات ونمنع الإمدادات المباشرة إلى أوكرانيا". ورأى دوديك أن نقل صواريخ قادرة على ضرب أراضي روسيا إلى أوكرانيا مؤشرا على كون الغرب أُصيب بالجنون حرفيا.إعلام أمريكي يكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الإذن بمهاجمة روسياوأضاف دوديك بالقول إن "الجيش الأوكراني لا يستطيع إطلاق هذه الصواريخ لأنه لم يتدرب على تشغيلها، ولا بد أن الفرنسيين أو الألمان موجودون هناك، والسؤال هو: كيف يجب أن تنظر روسيا إلى ذلك؟ أنا واثق بأن لدى روسيا أنظمة دفاعية قوية لن يخترقها أي من هذه الصواريخ، ولكن هذا يكشف أن الغرب أُصيب بالجنون حرفيًا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الشكر لدوديك على موقف بلاده المحايدة حيال الوضع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240602/عقيد-أمريكي-يكشف-عن-استياء-ضباط-الناتو-بشأن-أوكرانيا-1089423741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/17/1077363674_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e710acacc8b3a0613f72249a8205604f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

دوديك لـ"سبوتنيك": السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية دليل على جنون الغرب

09:10 GMT 02.06.2024
© Sputnikرئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك
رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
صرح رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، بأن اتحاد البوسنة والهرسك ينتج ويزود أوكرانيا بالأسلحة عبر دول ثالثة.
وجاءت تصريحات دوديك خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "يمكننا رؤية ما يتم تزويده وأين وتتبّعه، وأكبر العملاء خلال الآونة الأخيرة هم حلف الناتو ودول في العالم العربي، وهكذا اكتشفنا أن إسبانيا كانت تعيد بيع الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكنهم لا يفعلون ذلك بشكل مباشر أبدًا، مثل البيع من البوسنة والهرسك إلى سويسرا مثلًا ومنها إلى أوكرانيا، وإنما يرتبون ثلاث أو أربع عمليات إعادة بيع".
وأوضح دوديك أن "مصانع الأسلحة في اتحاد البوسنة والهرسك تحت سيطرة حلف الناتو، ومؤخرا وافقت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك على أن تكون صناديق أمريكية شريكة في ملكية هذه المصانع ولا يمكننا فعل الكثير في هذا الصدد، وإنما فقط نتلقى المعلومات ونمنع الإمدادات المباشرة إلى أوكرانيا".
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عقيد أمريكي يكشف عن استياء ضباط الناتو بشأن أوكرانيا
04:59 GMT
ورأى دوديك أن نقل صواريخ قادرة على ضرب أراضي روسيا إلى أوكرانيا مؤشرا على كون الغرب أُصيب بالجنون حرفيا.
إعلام أمريكي يكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الإذن بمهاجمة روسيا
وأضاف دوديك بالقول إن "الجيش الأوكراني لا يستطيع إطلاق هذه الصواريخ لأنه لم يتدرب على تشغيلها، ولا بد أن الفرنسيين أو الألمان موجودون هناك، والسؤال هو: كيف يجب أن تنظر روسيا إلى ذلك؟ أنا واثق بأن لدى روسيا أنظمة دفاعية قوية لن يخترقها أي من هذه الصواريخ، ولكن هذا يكشف أن الغرب أُصيب بالجنون حرفيًا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الشكر لدوديك على موقف بلاده المحايدة حيال الوضع في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ضغوط مكثفة على إسرائيل وحماس لقبول عرض بايدن05:41 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحربأمس, 05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала