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https://sarabic.ae/20240603/صحيفة-تكذب-الجيش-الإسرائيلي-هجوم-رفح-تم-بقنبلتين-إجمالي-وزنهما-100-كغ-1089453551.html
صحيفة تكذب الجيش الإسرائيلي... هجوم رفح تم بقنبلتين إجمالي وزنهما 100 كغ
صحيفة تكذب الجيش الإسرائيلي... هجوم رفح تم بقنبلتين إجمالي وزنهما 100 كغ
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي فشل في التخطيط وفي إجراء تقييم مناسب للضرر الذي ستسببه الغارة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T08:59+0000
2024-06-03T08:59+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
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وقالت الصحيفة: "تبين من تحقيقات داخلية أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بتقييم الأضرار التي قد تنجم عن الهجوم بشكل صحيح، والتخطيط للهجوم كان معيبا وإشكاليا".وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي هجم على رفح تم بقنبلتين إجمالي وزنهما 100 كجم، وليس كل واحدة 17 كغ كما ادعى الجيش الإسرائيلي في تحقيقه العلني، معتبرة أن هذه القنابل كانت ستؤدي لنفس النتيجة لأنه لا يمكن أن تسقط بدون أن تصيب من يبعد عن المكان المستهدف عدة أمتار.صحيفة إسرائيلية تكشف النشاطات العسكرية لجيش بلادها في مدينة رفحيُذكر أن 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي أمس الأول، بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة "وفا".هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة قصف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 45 فلسطينيا وإصابة نحو 250 آخرين."حماس" تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته بشأن تجاهل إسرائيل أمر العدل الدولية بوقف العدوان على رفح
https://sarabic.ae/20240528/أستراليا-تندد-بالضربة-الإسرائيلية-على-خيام-النازحين-في-رفح-1089268462.html
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

صحيفة تكذب الجيش الإسرائيلي... هجوم رفح تم بقنبلتين إجمالي وزنهما 100 كغ

08:59 GMT 03.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"دمار وموت"... شهادات مروعة من مجازر رفح
دمار وموت... شهادات مروعة من مجازر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي فشل في التخطيط وفي إجراء تقييم مناسب للضرر الذي ستسببه الغارة.
وقالت الصحيفة: "تبين من تحقيقات داخلية أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بتقييم الأضرار التي قد تنجم عن الهجوم بشكل صحيح، والتخطيط للهجوم كان معيبا وإشكاليا".

وأضافت: "سوء التخطيط الأولي أدى إلى النتيجة الصعبة التي أدت متقل عشرات الفلسطينيين وعلى الرغم من ادعاء الجيش بأنه أجرى فحصا لعدم التأكد من وجود مدنيين في المنطقة التي كان يتواجد فيها اثنين من قادة حماس المحررين في صفقة شاليط ويقودون خلايا حماس بالضفة يبدو أنه لم يتم إجراء مثل هذا الفحص".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي هجم على رفح تم بقنبلتين إجمالي وزنهما 100 كجم، وليس كل واحدة 17 كغ كما ادعى الجيش الإسرائيلي في تحقيقه العلني، معتبرة أن هذه القنابل كانت ستؤدي لنفس النتيجة لأنه لا يمكن أن تسقط بدون أن تصيب من يبعد عن المكان المستهدف عدة أمتار.
صحيفة إسرائيلية تكشف النشاطات العسكرية لجيش بلادها في مدينة رفح

وأوضحت أن "صور الأقمار الصناعية والتحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل في إجراء تقييم مناسب للضرر الذي ستسببه غارة الأسبوع الماضي على اثنين من كبار مسؤولي حماس"، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 فلسطينيًا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
أستراليا تندد بالضربة الإسرائيلية على خيام النازحين في رفح
28 مايو, 04:20 GMT
يُذكر أن 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي أمس الأول، بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة "وفا".
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة قصف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 45 فلسطينيا وإصابة نحو 250 آخرين.
"حماس" تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته بشأن تجاهل إسرائيل أمر العدل الدولية بوقف العدوان على رفح
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومة07:02 GMT
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