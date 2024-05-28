https://sarabic.ae/20240528/أستراليا-تندد-بالضربة-الإسرائيلية-على-خيام-النازحين-في-رفح-1089268462.html
أستراليا تندد بالضربة الإسرائيلية على خيام النازحين في رفح
أستراليا تندد بالضربة الإسرائيلية على خيام النازحين في رفح
سبوتنيك عربي
نددت أستراليا، اليوم الثلاثاء، بالضربة الإسرائيلية التي طالت النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T04:20+0000
2024-05-28T04:20+0000
2024-05-28T04:20+0000
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وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في منشور على حسابها في منصة أكس، "الأحداث التي وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية تؤكد أنه يجب علينا أن نرى وقفاً إنسانياً لإطلاق النار الآن حتى يمكن حماية المدنيين".وأشارت إلى أن أستراليا كانت واضحة للغاية في أن إسرائيل عليها إيقاف عمليتها في رفح، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.يُذكر أن 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي أمس الأول، بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة "وفا".هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة طارئة، حول الوضع في رفح بقطاع غزة، وذلك بناء على طلب من الجزائر.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "الجزائر طلبت اليوم الاثنين، عقد جلسة مشاورات مغلقة طارئة لمجلس الامن للأمم المتحدة حول الوضع في رفح".هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة قصف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوب قطاع غزة، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 45 فلسطينيا وإصابة نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240528/كندا-تشعر-بالفزع-بعد-الهجمات-الإسرائيلية-على-خيام-النازحين-في-رفح-1089267526.html
أستراليا
أخبار مدينة رفح
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
أستراليا, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
أستراليا تندد بالضربة الإسرائيلية على خيام النازحين في رفح
نددت أستراليا، اليوم الثلاثاء، بالضربة الإسرائيلية التي طالت النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في منشور على حسابها في منصة أكس، "الأحداث التي وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية تؤكد أنه يجب علينا أن نرى وقفاً إنسانياً لإطلاق النار الآن حتى يمكن حماية المدنيين".
وأضافت، "لقد كانت للضربات الإسرائيلية عواقب مروعة وغير مقبولة".
وأشارت إلى أن أستراليا كانت واضحة للغاية في أن إسرائيل عليها إيقاف عمليتها في رفح، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
يُذكر أن 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي أمس الأول، بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة "وفا".
هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة طارئة، حول الوضع في رفح بقطاع غزة، وذلك بناء على طلب من الجزائر.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "الجزائر طلبت اليوم الاثنين، عقد جلسة مشاورات مغلقة طارئة لمجلس الامن للأمم المتحدة حول الوضع في رفح".
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة قصف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوب قطاع غزة، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 45 فلسطينيا وإصابة نحو 250 آخرين.