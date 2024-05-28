https://sarabic.ae/20240528/كندا-تشعر-بالفزع-بعد-الهجمات-الإسرائيلية-على-خيام-النازحين-في-رفح-1089267526.html

كندا تشعر بـ"الفزع" بعد الهجمات الإسرائيلية على خيام النازحين في رفح

كندا تشعر بـ"الفزع" بعد الهجمات الإسرائيلية على خيام النازحين في رفح

سبوتنيك عربي

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الاثنين، إن كندا تشعر "بالفزع" بعد الهجمات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بين... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T02:22+0000

2024-05-28T02:22+0000

2024-05-28T02:22+0000

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وأضافت جولي على منصة "إكس"، "لا تدعم كندا عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. لا بد أن ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".يُذكر أن 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي أمس الأول، بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة "وفا".هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة طارئة، حول الوضع في رفح بقطاع غزة، وذلك بناء على طلب من الجزائر.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "الجزائر طلبت اليوم الاثنين، عقد جلسة مشاورات مغلقة طارئة لمجلس الامن للأمم المتحدة حول الوضع في رفح".هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة قصف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوب قطاع غزة، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 45 فلسطينيا وإصابة نحو 250 آخرين.

https://sarabic.ae/20240527/قتلى-وجرحى-جراء-قصف-إسرائيلي-على-شمال-رفح-1089266076.html

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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, أخبار كندا, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة