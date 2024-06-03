https://sarabic.ae/20240603/قانون-العملاء-الأجانب-يدخل-حيز-التنفيذ-في-جورجيا-لماذا-يعارضه-الناتو؟-----1089457205.html

قانون العملاء الأجانب يدخل حيز التنفيذ في جورجيا... لماذا يعارضه "الناتو"؟

قانون العملاء الأجانب يدخل حيز التنفيذ في جورجيا... لماذا يعارضه "الناتو"؟

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، اليوم الإثنين، بأنه وقع على مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب لاعتماده قانونا ودخوله حيز التنفيذ. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T11:40+0000

2024-06-03T11:40+0000

2024-06-03T11:40+0000

جورجيا

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وقال بابواشفيلي خلال مؤتمر صحفي: "لقد وقعت على قانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي".وفي السياق ذاته، صرحت رئيسة الجمعية الروسية للتعاون الأوروبي الأطلسي، تاتيانا باركالينا، أن بروكسل لن تعطي "الضوء الأحمر" لتبليسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد إقرار قانون العملاء الأجانب، لأنها مهتمة بدمج دول جنوب القوقاز في الاتحاد الأوروبي.وشددت باركالينا أن رد الغرب، وخاصة بروكسل، من غير المرجح أن يكون جذريا وقاسيا.وقالت: "لن تكون هناك صياغة صارمة لصيغة "اذهب في طريقك الخاص" لأن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة في تكامل دول جنوب القوقاز، أعتقد أنه ستكون هناك إجراءات ناعمة، عقوبات وعقوبات الشخصية، ولن يكون هناك "ضوء أحمر" لجورجيا".بدوره، أكد رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، أن اعتماد قانون العملاء الأجانب يعد انتصارًا للبلاد.وأكد رئيس الوزراء أن إقرار القانون لا ينبغي أن يعتبر انتصارا للحكومة أو هزيمة لمعارضي القانون.وفي الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان الجورجي من تجاوز حق النقض الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي على مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات. وأوضحت زورابيشفيلي أن وزارة العدل الجورجية ستقوم، خلال 60 يومًا، بتطوير بوابة إلكترونية للمنظمات التي تعمل على تعزيز مصالح القوات الأجنبية، وبعد ذلك، سيُطلب من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الممولة من الخارج التسجيل وملء إعلان لعام 2023.وقام البرلمان الجورجي بالمحاولة الأولى لاعتماد هذه المبادرة في مارس/آذار 2023، لكنه تم سحبها بعد القراءة الأولى وسط احتجاجات حاشدة، وفي النسخة الجديدة من الوثيقة، بدلا من مصطلح "عميل النفوذ الأجنبي"، يتم استخدام عبارة "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية"، بقية المحتوى يبقى كما هو.ورافقت الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون مرة أخرى احتجاجات هذه المرة، حيث قامت الشرطة بتفريقهم واعتقال النشطاء، ووجهت الدول الغربية تهديدات ضد تبليسي، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على السياسيين الذين عملوا على القانون، وقد لا تؤكد المفوضية الأوروبية وضع جورجيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. .

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