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https://sarabic.ae/20240603/لافروف-يصل-إلى-العاصمة-الغينية-كوناكري-في-إطار-جولة-أفريقية-فيديو-1089448647.html
لافروف يصل إلى العاصمة الغينية كوناكري في إطار جولة أفريقية.. فيديو
لافروف يصل إلى العاصمة الغينية كوناكري في إطار جولة أفريقية.. فيديو
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الغينية كوناكري، في إطار جولة أفريقية، حيث من المقرر أن يلتقي مع قيادة البلاد،... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T02:42+0000
2024-06-03T03:18+0000
سيرغي لافروف
غينيا
روسيا
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كوناكري - سبوتنيك. وبحسب المراسل ستكون هذه الزيارة هي السادسة خلال العامين الماضيين للقارة الأفريقية.كما أشار المراسل إلى ان آخر مرة زار فيها الوزير الروسي غينيا قبل 11 عاما، في عام 2013.
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سيرغي لافروف, غينيا, روسيا
سيرغي لافروف, غينيا, روسيا

لافروف يصل إلى العاصمة الغينية كوناكري في إطار جولة أفريقية.. فيديو

02:42 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 03:18 GMT 03.06.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الغينية كوناكري، في إطار جولة أفريقية، حيث من المقرر أن يلتقي مع قيادة البلاد، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
كوناكري - سبوتنيك. وبحسب المراسل ستكون هذه الزيارة هي السادسة خلال العامين الماضيين للقارة الأفريقية.
كما أشار المراسل إلى ان آخر مرة زار فيها الوزير الروسي غينيا قبل 11 عاما، في عام 2013.
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