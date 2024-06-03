https://sarabic.ae/20240603/لافروف-يناقش-التعاون-الاقتصادي-مع-قيادة-غينيا-1089471388.html
لافروف يناقش التعاون الاقتصادي مع قيادة غينيا
لافروف يناقش التعاون الاقتصادي مع قيادة غينيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش التعاون الاقتصادي والعسكري الفني مع قيادة غينيا. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T15:31+0000
2024-06-03T15:31+0000
2024-06-03T15:31+0000
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وقال لافروف خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية غينيا، موريساندا كوياتي، إنه ناقش التعاون الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا وكذلك التفاعل في مجال الطب مع وزير الخارجية، ورئيس البلاد.وأوضح أنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة التفاعل في المنصات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.بدوره، قال وزير الخارجية الغيني إنه وكما أكد رئيس الفترة الانتقالية لغينيا، مامادي دومبويا، خلال لقائه مع لافروف، بأن بلاده "تظل صديقة لروسيا".ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الغينية كوناكري، في إطار جولة أفريقية، حيث من المقرر أن يلتقي مع قيادة البلاد، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وأشار المراسل إلى أن آخر مرة زار فيها الوزير الروسي غينيا قبل 11 عاما، في عام 2013.
https://sarabic.ae/20240603/لافروف-يصل-إلى-العاصمة-الغينية-كوناكري-في-إطار-جولة-أفريقية-فيديو-1089448647.html
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روسيا, غينيا, أفريقيا
لافروف يناقش التعاون الاقتصادي مع قيادة غينيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش التعاون الاقتصادي والعسكري الفني مع قيادة غينيا.
وقال لافروف خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية غينيا، موريساندا كوياتي، إنه ناقش التعاون الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا وكذلك التفاعل في مجال الطب مع وزير الخارجية، ورئيس البلاد.
وأضاف لافروف: "لم ننس التعاون العسكري الفني وتعزيز القدرات الدفاعية لغينيا، خاصة مع الأخذ في الاعتبار التهديد الإرهابي المتزايد".
وأوضح أنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة التفاعل في المنصات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.
بدوره، قال وزير الخارجية الغيني إنه وكما أكد رئيس الفترة الانتقالية لغينيا، مامادي دومبويا، خلال لقائه مع لافروف، بأن بلاده "تظل صديقة لروسيا".
وشدد كوياتي على أن غينيا، بعد تغيير السلطة في البلاد، تظل ملتزمة بالالتزامات التي تعهدت بها في العلاقات الثنائية مع روسيا، و"تكيف استمرار الاتفاقيات" مع روسيا بحيث تتوافق مع الواقع الجديد.
ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الغينية كوناكري
، في إطار جولة أفريقية، حيث من المقرر أن يلتقي مع قيادة البلاد، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأشار المراسل إلى أن آخر مرة زار فيها الوزير الروسي غينيا قبل 11 عاما، في عام 2013.