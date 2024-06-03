https://sarabic.ae/20240603/مدفع-روسي-مضاد-للدبابات-بقدرات-خارقة-1089472824.html
مدفع روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
مدفع روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
يصنف "2 إس 25 إم" ضمن المدافع ذاتية الحركة المزودة بمدفع رئيسي عيار 125 ملم، وتجمع بين القوة النيرانية والقدرة العالية على المناورة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T15:54+0000
2024-06-03T15:54+0000
2024-06-03T15:54+0000
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ويعتمد تصميم هذا المدفع على مركبة برمائية، يمكنها استهداف العدو وقصفه في وضع الثبات والحركة، سواء كان موقع المدفع على اليابسة أو أثناء عبوره الموانع المائية.ويمكن الاعتماد على المدفع "2 إس 25 إم" في تأمين الوحدات البرية خلال تقدمها في ساحات القتال، إضافة إلى استهداف وتدمير نقاط تمركز وتحصينات العدو.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مدفع روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
يصنف "2 إس 25 إم" ضمن المدافع ذاتية الحركة المزودة بمدفع رئيسي عيار 125 ملم، وتجمع بين القوة النيرانية والقدرة العالية على المناورة.
ويعتمد تصميم هذا المدفع على مركبة برمائية، يمكنها استهداف العدو وقصفه في وضع الثبات والحركة، سواء كان موقع المدفع على اليابسة أو أثناء عبوره الموانع المائية.
ويمكن الاعتماد على المدفع "2 إس 25 إم" في تأمين الوحدات البرية خلال تقدمها في ساحات القتال، إضافة إلى استهداف وتدمير نقاط تمركز وتحصينات العدو.