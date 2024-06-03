https://sarabic.ae/20240603/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-يجب-إرسال-الأوكرانيين-من-أوروبا-إلى-الجبهة--1089485365.html

مسؤول سابق في البنتاغون: يجب إرسال الأوكرانيين من أوروبا إلى الجبهة

مسؤول سابق في البنتاغون: يجب إرسال الأوكرانيين من أوروبا إلى الجبهة

سبوتنيك عربي

أفاد القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، الجنرال بن هودجز، بأن الأوكرانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إرسالهم إلى الخطوط الأمامية. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T20:46+0000

2024-06-03T20:46+0000

2024-06-03T20:46+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال خلال مقابلة: "لديك الكثير من الناس، الملايين من النساء والرجال في سن الخدمة العسكرية، الذين يمكنهم الخدمة في الجيش. ولكن بدلا من ذلك، هم في ألمانيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا نفسها. هذا يحتاج إلى إصلاح".يذكر أنه في 16 أبريل/ نيسان الماضي، وقّع فلاديمير زيلينسكي، على قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا ودخل حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار.وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطّلع عليه المجند شخصيا، كما يعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

https://sarabic.ae/20240529/إعلام-الأوكرانيون-يغرقون-في-نهر-الموت-هربا-من-الخدمة-العسكرية--1089324616.html

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