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https://sarabic.ae/20240603/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-يجب-إرسال-الأوكرانيين-من-أوروبا-إلى-الجبهة--1089485365.html
مسؤول سابق في البنتاغون: يجب إرسال الأوكرانيين من أوروبا إلى الجبهة
مسؤول سابق في البنتاغون: يجب إرسال الأوكرانيين من أوروبا إلى الجبهة
سبوتنيك عربي
أفاد القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، الجنرال بن هودجز، بأن الأوكرانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إرسالهم إلى الخطوط الأمامية. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T20:46+0000
2024-06-03T20:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "لديك الكثير من الناس، الملايين من النساء والرجال في سن الخدمة العسكرية، الذين يمكنهم الخدمة في الجيش. ولكن بدلا من ذلك، هم في ألمانيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا نفسها. هذا يحتاج إلى إصلاح".يذكر أنه في 16 أبريل/ نيسان الماضي، وقّع فلاديمير زيلينسكي، على قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا ودخل حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار.وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطّلع عليه المجند شخصيا، كما يعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
https://sarabic.ae/20240529/إعلام-الأوكرانيون-يغرقون-في-نهر-الموت-هربا-من-الخدمة-العسكرية--1089324616.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول سابق في البنتاغون: يجب إرسال الأوكرانيين من أوروبا إلى الجبهة

20:46 GMT 03.06.2024
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
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أفاد القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، الجنرال بن هودجز، بأن الأوكرانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إرسالهم إلى الخطوط الأمامية.
وقال خلال مقابلة: "لديك الكثير من الناس، الملايين من النساء والرجال في سن الخدمة العسكرية، الذين يمكنهم الخدمة في الجيش. ولكن بدلا من ذلك، هم في ألمانيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا نفسها. هذا يحتاج إلى إصلاح".
وأوضح أن أوكرانيا تحتاج إلى زيادة حجم جيشها، لكنها لا تتخذ الخطوات "القانونية والمالية" اللازمة لتحقيق ذلك.
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
إعلام: الأوكرانيون يغرقون في "نهر الموت" هربا من الخدمة العسكرية
29 مايو, 19:12 GMT
يذكر أنه في 16 أبريل/ نيسان الماضي، وقّع فلاديمير زيلينسكي، على قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا ودخل حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار.
وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.
ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطّلع عليه المجند شخصيا، كما يعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
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