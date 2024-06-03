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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة بإيران
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة بإيران
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، عن فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة كيانات إيرانية وفرد واحد بسبب... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T22:20+0000
2024-06-03T23:22+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلر، في بيان له: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 كيانات إيرانية وفرد إيراني مرتبط بتطوير وتصنيع ونشر المركبات الجوية المسيّرة التي يوفرها النظام الإيراني لروسيا ووكلائه وشركائه المسلحين لإطالة أمد الصراع وزعزعة استقرار المنطقة".وأضاف البيان أن الإجراء الأميركي يأتي بالتزامن مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على صناعة الطائرات المسيّرة في إيران.من جانبه، أوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 4 كيانات مرتبطة بشركة "ريان رشد أفزار"، التي تشتري أجزاء مهمة لبرنامج الطائرات المسيّرة الإيراني. وتستهدف العقوبات أيضًا مسؤولًا تنفيذيًا إيرانيًا في منظمة صناعات الطيران الإيرانية، وهي منظمة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة تشرف على مصنعي الطائرات المسيّرة.تفرض الولايات المتحدة وعدة دول غربية عقوبات صارمة ضد إيران، تتعلق ببرنامجيها النووي والصاروخي، ومزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك تعاون طهران مع موسكو، حيث تدعي دول الغرب أن إيران تمد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240518/طهران-العقوبات-الأمريكية-أصبحت-فرصا-فريدة-بفضل-براعة-قادة-إيران-وروسيا-1088955020.html
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إيران, أخبار إيران, واشنطن, العالم, أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة بإيران

22:20 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 23:22 GMT 03.06.2024)
© Twitter.comإيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة
إيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Twitter.com
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، عن فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة كيانات إيرانية وفرد واحد بسبب علاقاتهم بصناعة الطائرات المسيّرة في إيران.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلر، في بيان له: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 كيانات إيرانية وفرد إيراني مرتبط بتطوير وتصنيع ونشر المركبات الجوية المسيّرة التي يوفرها النظام الإيراني لروسيا ووكلائه وشركائه المسلحين لإطالة أمد الصراع وزعزعة استقرار المنطقة".
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
طهران: العقوبات الأمريكية أصبحت فرصا فريدة بفضل براعة قادة إيران وروسيا
18 مايو, 07:51 GMT
وأضاف البيان أن الإجراء الأميركي يأتي بالتزامن مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على صناعة الطائرات المسيّرة في إيران.
من جانبه، أوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 4 كيانات مرتبطة بشركة "ريان رشد أفزار"، التي تشتري أجزاء مهمة لبرنامج الطائرات المسيّرة الإيراني. وتستهدف العقوبات أيضًا مسؤولًا تنفيذيًا إيرانيًا في منظمة صناعات الطيران الإيرانية، وهي منظمة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة تشرف على مصنعي الطائرات المسيّرة.
تفرض الولايات المتحدة وعدة دول غربية عقوبات صارمة ضد إيران، تتعلق ببرنامجيها النووي والصاروخي، ومزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك تعاون طهران مع موسكو، حيث تدعي دول الغرب أن إيران تمد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
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