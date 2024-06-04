انخفاض سعر خام برنت لأقل من 78 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 فبراير

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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
09:03 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
11:24 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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https://sarabic.ae/20240604/انخفاض-سعر-خام-برنت-لأقل-من-78-دولارًا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-6-فبراير-1089487013.html
انخفاض سعر خام برنت لأقل من 78 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 فبراير
انخفاض سعر خام برنت لأقل من 78 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 فبراير
سبوتنيك عربي
انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.36 بالمئة، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 78 دولارًا لأول مرة منذ بداية شباط/فبراير الماضي. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T02:30+0000
2024-06-04T02:30+0000
خام برنت
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات التداول أنه "بحلول الساعة 4.39 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لخام برنت بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 77.84 دولار للبرميل، ولأول مرة منذ 6 شباط/فبراير، لأقل من 78 دولارًا.كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر تموز/يوليو بنسبة 0.74 بالمئة إلى 73.67 دولار".
https://sarabic.ae/20240522/الطاقة-الروسية-موسكو-ستعوض-فائض-إنتاج-النفط-في-أبريل-ضمن-إطار-التزامات-أوبك-1089123805.html
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خام برنت, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
خام برنت, سوق النفط, أسعار النفط اليوم

انخفاض سعر خام برنت لأقل من 78 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 فبراير

02:30 GMT 04.06.2024
© AFP 2023إنتاج النفط في جنوب السودان
إنتاج النفط في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.36 بالمئة، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 78 دولارًا لأول مرة منذ بداية شباط/فبراير الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات التداول أنه "بحلول الساعة 4.39 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لخام برنت بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 77.84 دولار للبرميل، ولأول مرة منذ 6 شباط/فبراير، لأقل من 78 دولارًا.
مبنى منظمة أوبك اوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
الطاقة الروسية: موسكو ستعوض فائض إنتاج النفط في أبريل ضمن إطار التزامات "أوبك+"
22 مايو, 21:47 GMT
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر تموز/يوليو بنسبة 0.74 بالمئة إلى 73.67 دولار".
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