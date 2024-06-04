https://sarabic.ae/20240604/انخفاض-سعر-خام-برنت-لأقل-من-78-دولارًا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-6-فبراير-1089487013.html

انخفاض سعر خام برنت لأقل من 78 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 فبراير

انخفاض سعر خام برنت لأقل من 78 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 فبراير

سبوتنيك عربي

انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.36 بالمئة، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 78 دولارًا لأول مرة منذ بداية شباط/فبراير الماضي. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T02:30+0000

2024-06-04T02:30+0000

2024-06-04T02:30+0000

خام برنت

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات التداول أنه "بحلول الساعة 4.39 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لخام برنت بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 77.84 دولار للبرميل، ولأول مرة منذ 6 شباط/فبراير، لأقل من 78 دولارًا.كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر تموز/يوليو بنسبة 0.74 بالمئة إلى 73.67 دولار".

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