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https://sarabic.ae/20240604/ستولتنبرغ-روسيا-تعزز-صناعتها-الدفاعية-بشكل-أسرع-من-الناتو-1089488100.html
ستولتنبرغ: روسيا تعزز صناعتها الدفاعية بشكل أسرع من الناتو
ستولتنبرغ: روسيا تعزز صناعتها الدفاعية بشكل أسرع من الناتو
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا عززت صناعتها الدفاعية بشكل أسرع من المتوقع، مشتكيا من أن دول الحلف، على العكس من ذلك، أضاعت الكثير... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T05:09+0000
2024-06-04T05:09+0000
روسيا
العالم
الناتو
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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع "سكاي نيوز": "بالفعل إن روسيا تمكنت من تعزيز صناعتها الدفاعية بشكل أسرع مما توقعنا، وصحيح أن حلفاء الناتو أمضوا وقتًا أطول مما ينبغي في زيادة الإنتاج".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديفينس نيوز" أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين والأوروبيين، الذين زعموا سابقًا بأن الجيش الروسي تكبد خسائر عسكرية كبيرة، بدأوا في الأشهر الأخيرة يعترفون بأنه يتعافى بشكل أسرع بكثير مما توقعوا.قال السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، يوم الاثنين، إن حلف شمال الأطلسي، من خلال دعمه لأوكرانيا، أفقد مصداقية نظام تجارة الأسلحة العالمي، الأمر الذي قد يصبح تهديدًا للسلام والأمن العالميين.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20240603/خبير-أمريكي-قرار-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-كان-كارثيا-1089472940.html
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روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

ستولتنبرغ: روسيا تعزز صناعتها الدفاعية بشكل أسرع من الناتو

05:09 GMT 04.06.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federationالأسلحة الروسية: صاروخ "كاليبر"
الأسلحة الروسية: صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا عززت صناعتها الدفاعية بشكل أسرع من المتوقع، مشتكيا من أن دول الحلف، على العكس من ذلك، أضاعت الكثير من الوقت في زيادة إنتاج الأسلحة.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع "سكاي نيوز": "بالفعل إن روسيا تمكنت من تعزيز صناعتها الدفاعية بشكل أسرع مما توقعنا، وصحيح أن حلفاء الناتو أمضوا وقتًا أطول مما ينبغي في زيادة الإنتاج".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديفينس نيوز" أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين والأوروبيين، الذين زعموا سابقًا بأن الجيش الروسي تكبد خسائر عسكرية كبيرة، بدأوا في الأشهر الأخيرة يعترفون بأنه يتعافى بشكل أسرع بكثير مما توقعوا.
قال السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، يوم الاثنين، إن حلف شمال الأطلسي، من خلال دعمه لأوكرانيا، أفقد مصداقية نظام تجارة الأسلحة العالمي، الأمر الذي قد يصبح تهديدًا للسلام والأمن العالميين.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
خبير أمريكي: قرار انضمام أوكرانيا إلى الناتو كان كارثيا
أمس, 16:00 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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