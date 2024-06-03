https://sarabic.ae/20240603/خبير-أمريكي-قرار-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-كان-كارثيا-1089472940.html

خبير أمريكي: قرار انضمام أوكرانيا إلى الناتو كان كارثيا

خبير أمريكي: قرار انضمام أوكرانيا إلى الناتو كان كارثيا

سبوتنيك عربي

أفاد البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن أوكرانيا كانت ستكون آمنة وسليمة لولا قرار الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، بدعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T16:00+0000

2024-06-03T16:00+0000

2024-06-03T16:00+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086210280_0:155:2992:1838_1920x0_80_0_0_cc06c7e42fe73fb490a17521ac54dad1.jpg

وقال ميرشايمر خلال مقابلة إن "القرار الذي تم اتخاذه في 8 أبريل/ نيسان (بعد قمة التحالف في بوخارست عام 2008) بانضمام أوكرانيا إلى الناتو كان كارثيًا حقًا ولا يمكن التقليل من العواقب السلبية لذلك".وأكد ميرشايمر أنه لولا الوعود الأمريكية، لما سعت أوكرانيا إلى الانضمام إلى الناتو، وكانت ستظل محايدة و"آمنة وسليمة".وأشار ميرشايمر إلى أنه لن تكون هناك حاجة اليوم للحديث عن تصعيد محتمل بين القوى العظمى واحتمال نشوب حرب عالمية إذا لم يتخذ بوش الابن مثل هذه الخطوة فيما يتعلق بكييف.وقال: "لقد اتخذنا قرارا كارثيا، والمسؤولية عنه تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأمريكيين".يذكر أنه أثناء قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها بوخارست في أبريل 2008، قال جورج دبليو بوش إن الولايات المتحدة تقدم كل الدعم الممكن لطموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكّدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sarabic.ae/20240603/خبير-بريطاني-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-في-فولشانسك-1089464467.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا