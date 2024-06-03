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خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20240603/خبير-أمريكي-قرار-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-كان-كارثيا-1089472940.html
خبير أمريكي: قرار انضمام أوكرانيا إلى الناتو كان كارثيا
خبير أمريكي: قرار انضمام أوكرانيا إلى الناتو كان كارثيا
سبوتنيك عربي
أفاد البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن أوكرانيا كانت ستكون آمنة وسليمة لولا قرار الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، بدعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T16:00+0000
2024-06-03T16:00+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميرشايمر خلال مقابلة إن "القرار الذي تم اتخاذه في 8 أبريل/ نيسان (بعد قمة التحالف في بوخارست عام 2008) بانضمام أوكرانيا إلى الناتو كان كارثيًا حقًا ولا يمكن التقليل من العواقب السلبية لذلك".وأكد ميرشايمر أنه لولا الوعود الأمريكية، لما سعت أوكرانيا إلى الانضمام إلى الناتو، وكانت ستظل محايدة و"آمنة وسليمة".وأشار ميرشايمر إلى أنه لن تكون هناك حاجة اليوم للحديث عن تصعيد محتمل بين القوى العظمى واحتمال نشوب حرب عالمية إذا لم يتخذ بوش الابن مثل هذه الخطوة فيما يتعلق بكييف.وقال: "لقد اتخذنا قرارا كارثيا، والمسؤولية عنه تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأمريكيين".يذكر أنه أثناء قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها بوخارست في أبريل 2008، قال جورج دبليو بوش إن الولايات المتحدة تقدم كل الدعم الممكن لطموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكّدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20240603/خبير-بريطاني-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-في-فولشانسك-1089464467.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير أمريكي: قرار انضمام أوكرانيا إلى الناتو كان كارثيا

16:00 GMT 03.06.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفاد البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن أوكرانيا كانت ستكون آمنة وسليمة لولا قرار الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، بدعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال ميرشايمر خلال مقابلة إن "القرار الذي تم اتخاذه في 8 أبريل/ نيسان (بعد قمة التحالف في بوخارست عام 2008) بانضمام أوكرانيا إلى الناتو كان كارثيًا حقًا ولا يمكن التقليل من العواقب السلبية لذلك".
وأكد ميرشايمر أنه لولا الوعود الأمريكية، لما سعت أوكرانيا إلى الانضمام إلى الناتو، وكانت ستظل محايدة و"آمنة وسليمة".
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في فولشانسك
13:32 GMT
وأشار ميرشايمر إلى أنه لن تكون هناك حاجة اليوم للحديث عن تصعيد محتمل بين القوى العظمى واحتمال نشوب حرب عالمية إذا لم يتخذ بوش الابن مثل هذه الخطوة فيما يتعلق بكييف.
وقال: "لقد اتخذنا قرارا كارثيا، والمسؤولية عنه تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأمريكيين".
يذكر أنه أثناء قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها بوخارست في أبريل 2008، قال جورج دبليو بوش إن الولايات المتحدة تقدم كل الدعم الممكن لطموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكّدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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