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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240603/خبير-بريطاني-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-في-فولشانسك-1089464467.html
خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في فولشانسك
خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في فولشانسك
سبوتنيك عربي
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن القوات الروسية حاصرت القوات المسلحة الأوكرانية في فولشانسك، وليس لديهم مكان آخر للتراجع. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T13:32+0000
2024-06-03T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "القوات الأوكرانية محاصرة، ما يعني أنه ليس لديها مكان للانسحاب منه".وأضاف أن روسيا تسيطر على السماء فوق فولشانسك، وكذلك على معظم الطرق المؤدية إلى المدينة.ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، أن القوات الروسية حررت نصف مدينة فولشانسك. وبحسب وزارة الدفاع، تواصل وحدات مجموعة "الشمال" التوغل بشكل أعمق في دفاعات القوات الأوكرانية، وصدت سبعة هجمات مضادة في مناطق فولشانسك وليبتسي وغلوبوكوي. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 جندي بين قتيل وجريح وتسع قطع من المعدات هناك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240602/خبير-عسكري-أمريكي-أوكرانيا-قد-تفقد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-بما-في-ذلك-العاصمة-كييف-1089436863.html
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روسيا

خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في فولشانسك

13:32 GMT 03.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن القوات الروسية حاصرت القوات المسلحة الأوكرانية في فولشانسك، وليس لديهم مكان آخر للتراجع.
وقال ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "القوات الأوكرانية محاصرة، ما يعني أنه ليس لديها مكان للانسحاب منه".

ووفقا للمحلل، فإن هذا الوضع الذي تعيشه القوات المسلحة الأوكرانية قد يجبرها على تعزيز المقاومة لفترة من الوقت، لكن سيتم قمعها بسرعة كبيرة بسبب استحالة إمدادها.

وأضاف أن روسيا تسيطر على السماء فوق فولشانسك، وكذلك على معظم الطرق المؤدية إلى المدينة.

وأشار إلى أن "القوات الأوكرانية محاصرة بشكل أساسي، ويبدو أن الروس يسيطرون بشكل كامل على الوضع".

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، أن القوات الروسية حررت نصف مدينة فولشانسك. وبحسب وزارة الدفاع، تواصل وحدات مجموعة "الشمال" التوغل بشكل أعمق في دفاعات القوات الأوكرانية، وصدت سبعة هجمات مضادة في مناطق فولشانسك وليبتسي وغلوبوكوي. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 جندي بين قتيل وجريح وتسع قطع من المعدات هناك.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري أمريكي: أوكرانيا قد تفقد السيطرة على المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة كييف
أمس, 15:52 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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