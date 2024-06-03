https://sarabic.ae/20240603/خبير-بريطاني-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-في-فولشانسك-1089464467.html

خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في فولشانسك

خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في فولشانسك

سبوتنيك عربي

صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن القوات الروسية حاصرت القوات المسلحة الأوكرانية في فولشانسك، وليس لديهم مكان آخر للتراجع. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T13:32+0000

2024-06-03T13:32+0000

2024-06-03T13:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "القوات الأوكرانية محاصرة، ما يعني أنه ليس لديها مكان للانسحاب منه".وأضاف أن روسيا تسيطر على السماء فوق فولشانسك، وكذلك على معظم الطرق المؤدية إلى المدينة.ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، أن القوات الروسية حررت نصف مدينة فولشانسك. وبحسب وزارة الدفاع، تواصل وحدات مجموعة "الشمال" التوغل بشكل أعمق في دفاعات القوات الأوكرانية، وصدت سبعة هجمات مضادة في مناطق فولشانسك وليبتسي وغلوبوكوي. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 جندي بين قتيل وجريح وتسع قطع من المعدات هناك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240602/خبير-عسكري-أمريكي-أوكرانيا-قد-تفقد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-بما-في-ذلك-العاصمة-كييف-1089436863.html

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