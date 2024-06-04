https://sarabic.ae/20240604/عودة-النازحين-تكشف-حجم-الدمار-في-مخيم-جباليا-شمال-شرقي-قطاع-غزة-1089498232.html

عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة

عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد تعرض نحو 55% من المباني، ومعظمها سكنية، في قطاع غزة، للضرر... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T09:26+0000

2024-06-04T09:26+0000

2024-06-04T09:26+0000

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وذكر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية "يونوسات" على منصة "إكس": "ما مجموعه 137,297 مبنى، أي ما يقارب 55% من المباني في غزة، تأثرت"، واستند هذا التقدير إلى مقارنة بين صور التقطتها الأقمار الصناعية في 3 أيار/ مايو الماضي، مع صور أخرى، تم جمعها منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد أسبوع من اندلاع الحرب.الحاج خضر زيادة، من سكان مخيم جباليا، عاد إلى المخيم وحاول أن يجد بيته وسط الدمار الكبير، الذي لحق بالمنطقة، لكنه لم يجد سوى كومة من ركام، وقد تدمر الحي الذي كان يعيش فيه بالكامل.وأضاف: "أصعب شيء على الإنسان هو أن يجد الموطن الذي عاش فيه منهارا، ولا يستطيع أن يسكن فيه ولا توجد مقومات الحياة، لا مياه ولا طرق ولا خدمات، حتى المستشفيات تم تخريبها وتدمير مولداتها، فهذه معاناة شديدة نعيشها كل يوم، في انتظار الفرج من الله".القصف طال كل شيء في مخيم جبالياورصدت كاميرا "سبوتنيك"، حجم الدمار الذي لحق في مخيم جباليا، والذي لم يستثن شيئًا، وقد تدفق عدد كبير من الفلسطينيين إلى هذا المخيم الواقع في شمال شرقي القطاع، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مطبقا، في محاولة للعثور على منازلهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان رجال ونساء وأطفال يسيرون وسط شارع تنتشر فيه أنقاض مبان مدمرة.ويقول محمد "لسبوتنيك": "كما ترى الدمار في كل مكان، لقد تنقلنا كثيرا جراء القصف، ورأينا مشاهد مروعة، وبعد عودتنا إلى جباليا، وجدنا كل شيء مدمرا، ولا نجد مكانا نعيش فيه، لذلك جلبنا بعض الأقمشة من الجوار، ونقوم بوضعها بدلا من جدران المنزل، حتى نستطيع أنَّ نعيش هنا".وأمام بيته المدمر في مخيم جباليا، يجلس أيمن الحلو، ينظر إلى سنوات طويلة من التعب قضاها في بناء منزل العمر، وقد تحول جراء القصف الإسرائيلي إلى دمار، ويقول أيمن لوكالة "سبوتنيك": "عندما عدت، رأيت الدمار الذي لا يوصف، لم أتوقع أن يكون هذا حال منزلي، كومة حجارة، كارثة، لم يعد منزلا صالحا للسكن، تدمر كما تدمر كل المخيم".وأضاف: "الاحتلال لم يرحم البشر ولا الحجر، ولا حتى الحيوانات، وأنا أجلس أمام بيتي المدمر، وقد تدمر بيت ابني أيضا، وبالرغم من ذلك علينا إقامة خيام وعرائش فوق الركام وإعادة الحياة إلى جباليا، ونبقى في أرضنا رغم المخاوف من عودة الجيش الإسرائيلي مرة ثانية وثالثة".وفي 12 مايو/ أيار الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًا في المخيم ومناطق محيطة به، ثم أعلن بعد ثلاثة أيام توسيع الهجوم بعد أن واجهت قواته "معارك شرسة" مع فصائل المقاومة، استمرت لمدة 20 يوم.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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