عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة

وذكر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية "يونوسات" على منصة "إكس": "ما مجموعه 137,297 مبنى، أي ما يقارب 55% من المباني في غزة، تأثرت"، واستند هذا التقدير إلى مقارنة بين صور التقطتها الأقمار الصناعية في 3 أيار/ مايو الماضي، مع صور أخرى، تم جمعها منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد أسبوع من اندلاع الحرب.الحاج خضر زيادة، من سكان مخيم جباليا، عاد إلى المخيم وحاول أن يجد بيته وسط الدمار الكبير، الذي لحق بالمنطقة، لكنه لم يجد سوى كومة من ركام، وقد تدمر الحي الذي كان يعيش فيه بالكامل.وأضاف: "أصعب شيء على الإنسان هو أن يجد الموطن الذي عاش فيه منهارا، ولا يستطيع أن يسكن فيه ولا توجد مقومات الحياة، لا مياه ولا طرق ولا خدمات، حتى المستشفيات تم تخريبها وتدمير مولداتها، فهذه معاناة شديدة نعيشها كل يوم، في انتظار الفرج من الله".القصف طال كل شيء في مخيم جبالياورصدت كاميرا "سبوتنيك"، حجم الدمار الذي لحق في مخيم جباليا، والذي لم يستثن شيئًا، وقد تدفق عدد كبير من الفلسطينيين إلى هذا المخيم الواقع في شمال شرقي القطاع، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مطبقا، في محاولة للعثور على منازلهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان رجال ونساء وأطفال يسيرون وسط شارع تنتشر فيه أنقاض مبان مدمرة.ويقول محمد "لسبوتنيك": "كما ترى الدمار في كل مكان، لقد تنقلنا كثيرا جراء القصف، ورأينا مشاهد مروعة، وبعد عودتنا إلى جباليا، وجدنا كل شيء مدمرا، ولا نجد مكانا نعيش فيه، لذلك جلبنا بعض الأقمشة من الجوار، ونقوم بوضعها بدلا من جدران المنزل، حتى نستطيع أنَّ نعيش هنا".وأمام بيته المدمر في مخيم جباليا، يجلس أيمن الحلو، ينظر إلى سنوات طويلة من التعب قضاها في بناء منزل العمر، وقد تحول جراء القصف الإسرائيلي إلى دمار، ويقول أيمن لوكالة "سبوتنيك": "عندما عدت، رأيت الدمار الذي لا يوصف، لم أتوقع أن يكون هذا حال منزلي، كومة حجارة، كارثة، لم يعد منزلا صالحا للسكن، تدمر كما تدمر كل المخيم".وأضاف: "الاحتلال لم يرحم البشر ولا الحجر، ولا حتى الحيوانات، وأنا أجلس أمام بيتي المدمر، وقد تدمر بيت ابني أيضا، وبالرغم من ذلك علينا إقامة خيام وعرائش فوق الركام وإعادة الحياة إلى جباليا، ونبقى في أرضنا رغم المخاوف من عودة الجيش الإسرائيلي مرة ثانية وثالثة".وفي 12 مايو/ أيار الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًا في المخيم ومناطق محيطة به، ثم أعلن بعد ثلاثة أيام توسيع الهجوم بعد أن واجهت قواته "معارك شرسة" مع فصائل المقاومة، استمرت لمدة 20 يوم.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد تعرض نحو 55% من المباني، ومعظمها سكنية، في قطاع غزة، للضرر أو للدمار جراء الحرب، وفقما أعلنت الأمم المتحدة استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية.
وذكر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية "يونوسات" على منصة "إكس": "ما مجموعه 137,297 مبنى، أي ما يقارب 55% من المباني في غزة، تأثرت"، واستند هذا التقدير إلى مقارنة بين صور التقطتها الأقمار الصناعية في 3 أيار/ مايو الماضي، مع صور أخرى، تم جمعها منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد أسبوع من اندلاع الحرب.
وعلى مدار 20 يوما، تعرض مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة، إلى قصف متواصل ودمار غيّر معالم المنطقة المكتظة بالسكان بشكل كارثي، حيث خلفت طرقات ومنازل وبنية تحتية مدمرة، وعشرات من الجثث المشوهة، وبعد إنهاء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في جباليا التي قُتل خلالها 10 جنود وفق إحصائية الجيش المعلنة، وتراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية، "بشكل محدود" من مناطق بمخيم جباليا، أُصيب الفلسطينيون أثناء عودتهم إلى جباليا بالذهول من حجم الدمار الهائل غير المسبوق الذي طال المخيم بسبب القصف.
الحاج خضر زيادة، من سكان مخيم جباليا، عاد إلى المخيم وحاول أن يجد بيته وسط الدمار الكبير، الذي لحق بالمنطقة، لكنه لم يجد سوى كومة من ركام، وقد تدمر الحي الذي كان يعيش فيه بالكامل.
وقال زيادة لوكالة "سبوتنيك": "المخيم مدمر بالكامل، ولا يصلح للسكن، وهذا يدل على ظلم الاحتلال، وكل العالم ينظر إلينا ويستنكر ومنهم من يستنكر بحرارة، ولكن هذه الاستنكارات لا تجدي نفعا، وشعبي يعاني معاناة شديدة وينتقل من مكان إلى مكان، ثم يعود إلى بيته فيجده مدمرا".
وأضاف: "أصعب شيء على الإنسان هو أن يجد الموطن الذي عاش فيه منهارا، ولا يستطيع أن يسكن فيه ولا توجد مقومات الحياة، لا مياه ولا طرق ولا خدمات، حتى المستشفيات تم تخريبها وتدمير مولداتها، فهذه معاناة شديدة نعيشها كل يوم، في انتظار الفرج من الله".
القصف طال كل شيء في مخيم جباليا
ورصدت كاميرا "سبوتنيك"، حجم الدمار الذي لحق في مخيم جباليا، والذي لم يستثن شيئًا، وقد تدفق عدد كبير من الفلسطينيين إلى هذا المخيم الواقع في شمال شرقي القطاع، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مطبقا، في محاولة للعثور على منازلهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان رجال ونساء وأطفال يسيرون وسط شارع تنتشر فيه أنقاض مبان مدمرة.
ويحاول الشاب محمد إبراهيم، بعد تنقله إلى أكثر من منطقة، أن يجد مكانا يعيش فيه مع عائلته بعد العودة إلى مخيم جباليا، ويقوم بوضع أقمشه على جوانب بيت أخته، الذي طال الدمار نصفه.
ويقول محمد "لسبوتنيك": "كما ترى الدمار في كل مكان، لقد تنقلنا كثيرا جراء القصف، ورأينا مشاهد مروعة، وبعد عودتنا إلى جباليا، وجدنا كل شيء مدمرا، ولا نجد مكانا نعيش فيه، لذلك جلبنا بعض الأقمشة من الجوار، ونقوم بوضعها بدلا من جدران المنزل، حتى نستطيع أنَّ نعيش هنا".
وأمام بيته المدمر في مخيم جباليا، يجلس أيمن الحلو، ينظر إلى سنوات طويلة من التعب قضاها في بناء منزل العمر، وقد تحول جراء القصف الإسرائيلي إلى دمار، ويقول أيمن لوكالة "سبوتنيك": "عندما عدت، رأيت الدمار الذي لا يوصف، لم أتوقع أن يكون هذا حال منزلي، كومة حجارة، كارثة، لم يعد منزلا صالحا للسكن، تدمر كما تدمر كل المخيم".
وأضاف: "الاحتلال لم يرحم البشر ولا الحجر، ولا حتى الحيوانات، وأنا أجلس أمام بيتي المدمر، وقد تدمر بيت ابني أيضا، وبالرغم من ذلك علينا إقامة خيام وعرائش فوق الركام وإعادة الحياة إلى جباليا، ونبقى في أرضنا رغم المخاوف من عودة الجيش الإسرائيلي مرة ثانية وثالثة".
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًا في المخيم ومناطق محيطة به، ثم أعلن بعد ثلاثة أيام توسيع الهجوم بعد أن واجهت قواته "معارك شرسة" مع فصائل المقاومة، استمرت لمدة 20 يوم.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على القطاع لليوم 242، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 36550 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و82959 إصابة في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.