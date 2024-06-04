https://sarabic.ae/20240604/ماكرون-لنتنياهو-يجب-على-السلطة-الفلسطينية-أن-تحكم-غزة-1089511091.html

ماكرون لنتنياهو: يجب على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة

ماكرون لنتنياهو: يجب على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة

سبوتنيك عربي

أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على السلطة الفلسطينية "ضمان إدارة" قطاع غزة. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T15:13+0000

2024-06-04T15:13+0000

2024-06-04T15:13+0000

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وأيد ماكرون في محادثات هاتفية مع نتنياهو، اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق إطلاق سراح المحتجزين، الذي قدمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيان من قصر الإليزيه.وأضاف ماكرون أن "هذا الاتفاق يجب أن يعيد فتح منظور ذي مصداقية لتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على توفير الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل والاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين".وفي محاولة لتعزيز جهود الوساطة، بعد مرور قرابة 8 أشهر من الحرب، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إن إسرائيل تعرض خريطة طريق جديدة من 3 مراحل.ووفقا لبايدن، فإن عرض إسرائيل سيبدأ بمرحلة مدتها 6 أسابيع، ستشهد انسحاب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وتبادل أولي للمحتجزين والأسرى، ومن ثم سيتفاوض الطرفان من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مع استمرار الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة.وأشار بايدن إلى أن الخطة "ستؤدي في مرحلتها النهائية إلى إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وصول حركة "حماس" الفلسطينية إلى السلطة".

https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-مستعد-تماما-للاعتراف-بدولة-فلسطين-لكنه-لن-يقوم-على-العاطفة--1089294308.html

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