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وزير الخارجية الأمريكي لنظيره السعودي: نحث "حماس" على القبول الفوري لمقترح بايدن
وزير الخارجية الأمريكي لنظيره السعودي: نحث "حماس" على القبول الفوري لمقترح بايدن
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إن حركة "حماس" الفلسطينية تعرقل... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T20:13+0000
2024-06-04T20:13+0000
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إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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واشنطن – سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "أكد بلينكن مجددا أن حماس هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار، وعليهم قبول الاتفاق دون مزيد من التأخير".وواصل بلينكن ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مكالمتهما المناقشات حول الاقتراح المعلن مؤخرا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية اقتراحا جديدا من 3 مراحل، مع خريطة طريق من شأنه، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.وتشمل المرحلة الأولى وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين من السجون.وتتضمن المرحلة الثانية وقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى، مقابل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، أما المرحلة الثالثة من المبادرة، فهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240604/الخارجية-القطرية-تعلن-تسلمها-مقترحا-إسرائيليا-يعكس-مبادئ-بايدن-بشأن-غزة-ونقلته-إلى-حماس-1089509614.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, حركة حماس

وزير الخارجية الأمريكي لنظيره السعودي: نحث "حماس" على القبول الفوري لمقترح بايدن

20:13 GMT 04.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وزارة الخارجية بالرياض، المملكة العربية السعودية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وزارة الخارجية بالرياض، المملكة العربية السعودية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وزارة الخارجية بالرياض، المملكة العربية السعودية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إن حركة "حماس" الفلسطينية تعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ودعا الحركة إلى القبول الفوري لمقترح الهدنة.
واشنطن – سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "أكد بلينكن مجددا أن حماس هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار، وعليهم قبول الاتفاق دون مزيد من التأخير".
وواصل بلينكن ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مكالمتهما المناقشات حول الاقتراح المعلن مؤخرا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية اقتراحا جديدا من 3 مراحل، مع خريطة طريق من شأنه، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.
وتشمل المرحلة الأولى وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين من السجون.
وتتضمن المرحلة الثانية وقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى، مقابل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، أما المرحلة الثالثة من المبادرة، فهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
الخارجية القطرية تعلن تسلمها مقترحا إسرائيليا يعكس مبادئ بايدن بشأن غزة ونقلته إلى "حماس"
14:10 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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