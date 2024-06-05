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الرئاسة الفلسطينية: القدس عاصمة فلسطين الأبدية و"مسيرة الأعلام" لن تغير واقعها
الرئاسة الفلسطينية: القدس عاصمة فلسطين الأبدية و"مسيرة الأعلام" لن تغير واقعها
سبوتنيك عربي
أفادت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن "مسيرة الأعلام لن تغير من واقع مدينة القدس كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين". 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T20:14+0000
2024-06-05T20:14+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن المسيرة "تشكل خرقاً لجميع القوانين الدولية التي تعتبر القدس أرضاً فلسطينية محتلة وتشكل استفزازاً صارخاً للمشاعر العربية والإسلامية والمسيحية".وأكد أن "هذه المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتزييف تاريخ مدينة القدس المحتلة وطابعها الفلسطيني العربي، هي محاولات عبثية لفرض سياسة الأمر الواقع، التي تحاول فرضها على المدينة المقدسة منذ احتلالها".وحذر أبو ردينة من "استمرار الاعتداءات المتواصلة من قبل المستعمرين الإرهابيين ومن قبل أعضاء في الحكومة اليمينية، على الأماكن الدينية في مدينة القدس، وخاصة على المسجد الأقصى المبارك"، محذراً من "جر المنطقة إلى حرب دينية".ودعا المسؤول الفلسطيني "الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".يشار إلى أن "مسيرة الأعلام" هي مسيرة يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، وأصبحت حدثاً سنوياً خلال الـ 30 سنة الأخيرة، حيث يحتفل الإسرائيليون في 28 من الشهر الخامس في التقويم العبري، بذكرى احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، حين باتت القدس بشقيها واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يسمى لديهم بعيد "توحيد القدس" أو "يوم أورشليم القدس".وتمر المسيرة بصورة ثابتة في الشارع الرئيسي في الحي الإسلامي في المدينة، حيث يشارك في هذه المسيرة عشرات آلاف الشباب المتدينين الذين يسيرون وهم يحملون أعلام إسرائيل، في الأحياء العربية المكتظة في البلدة القديمة.ويتخلل المسيرة بشكل دائم مظاهر عنصرية وتحريض على العنف من قبل المتظاهرين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في الأحياء العربية في مدينة القدس المحتلة.
https://sarabic.ae/20240605/تدابير-أمنية-تواكب-مسيرة-الأعلام-الإسرائيلية-في-القدس-فيديو-وصور-1089547061.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, طوفان الأقصى
آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, طوفان الأقصى

الرئاسة الفلسطينية: القدس عاصمة فلسطين الأبدية و"مسيرة الأعلام" لن تغير واقعها

20:14 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تقتحم منطقة باب العامود في القدس
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تقتحم منطقة باب العامود في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن "مسيرة الأعلام لن تغير من واقع مدينة القدس كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن المسيرة "تشكل خرقاً لجميع القوانين الدولية التي تعتبر القدس أرضاً فلسطينية محتلة وتشكل استفزازاً صارخاً للمشاعر العربية والإسلامية والمسيحية".
وأكد أن "هذه المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتزييف تاريخ مدينة القدس المحتلة وطابعها الفلسطيني العربي، هي محاولات عبثية لفرض سياسة الأمر الواقع، التي تحاول فرضها على المدينة المقدسة منذ احتلالها".
وحذر أبو ردينة من "استمرار الاعتداءات المتواصلة من قبل المستعمرين الإرهابيين ومن قبل أعضاء في الحكومة اليمينية، على الأماكن الدينية في مدينة القدس، وخاصة على المسجد الأقصى المبارك"، محذراً من "جر المنطقة إلى حرب دينية".
ودعا المسؤول الفلسطيني "الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
تدابير أمنية تواكب "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس.. فيديو وصور
16:49 GMT
يشار إلى أن "مسيرة الأعلام" هي مسيرة يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، وأصبحت حدثاً سنوياً خلال الـ 30 سنة الأخيرة، حيث يحتفل الإسرائيليون في 28 من الشهر الخامس في التقويم العبري، بذكرى احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، حين باتت القدس بشقيها واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يسمى لديهم بعيد "توحيد القدس" أو "يوم أورشليم القدس".
وتمر المسيرة بصورة ثابتة في الشارع الرئيسي في الحي الإسلامي في المدينة، حيث يشارك في هذه المسيرة عشرات آلاف الشباب المتدينين الذين يسيرون وهم يحملون أعلام إسرائيل، في الأحياء العربية المكتظة في البلدة القديمة.
ويتخلل المسيرة بشكل دائم مظاهر عنصرية وتحريض على العنف من قبل المتظاهرين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في الأحياء العربية في مدينة القدس المحتلة.
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