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https://sarabic.ae/20240605/حقيقة-فيديو-متداول-لعودة-أبو-تريكة-إلى-مصر-فيديو-1089542074.html
حقيقة فيديو متداول لعودة أبو تريكة إلى مصر... فيديو
حقيقة فيديو متداول لعودة أبو تريكة إلى مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه إنه يوثق وصول اللاعب المصري، محمد أبو تريكة، إلى أرض بلده بعد إقامته لمدة 8 سنوات في دولة قطر. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T15:29+0000
2024-06-05T15:30+0000
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مقطع الفيديو يظهر اللاعب محمد أبو تريكة، وهو يصافح عددا من الأشخاص، إلا أنه بعد التحقق من المقطع تبين عدم صحة المزاعم، التي نشرت بأنه لعودة اللاعب إلى بلاده، وتبين أن الفيديو مصور قبل سنوات طويلة، في إحدى مناسبات العزاء.يأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة النقض المصرية، في مايو/ أيار الماضي، قرارا برفع اسم نجم منتخب مصر وفريق الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، من قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر.وذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، أن "محكمة النقض، ألغت قرار محكمة الجنايات، الذي كان يقضي وضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية، وكان أبرزهم أبو تريكة".وهذه القضية الشهيرة معروفة باسم لاعب الكرة أبوتريكة.وتم إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في عام 2017، وفق الصحيفة.وقضت محكمة النقض المصرية حينها بإلغاء القرار، ولكن بعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن محامين قولهم إن "الإلغاء هنا من محكمة النقض يعني إلغاء القرار بكافة آثاره، التي كانت مترتبة عليه سواء تحفظ على أموال أو أي شيء يخصه، وعليه لا يجوز احتجازه أمنيا أو التعرض له إلا إذا توافر أسباب جديدة لذلك".ووفقا للمحامين، فقد اتضح للجميع أن ما نُسب إلى أبو تريكة، كان نتيجة تعاطف فكري مع كيان غير صحيح قانونا وليس انضمام له، ولم يكن له أي نشاط معهم من قريب أو بعيد.كما أكد المحامون أنه بناء على الحكم الأخير يسقط ترقب الوصول والمنع من السفر بحق أبو تريكة، ويصبح من حقه العودة لمصر والتنقل بحرية.يذكر أن أبوتريكة، يعيش في العاصمة القطرية الدوحة، ويعمل محللا رياضيا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.
https://sarabic.ae/20211202/سأظل-ولكن-لن-أتحدث-أبو-تريكة-يثير-الجدل-ويمتنع-عن-الكلام-في-بي-إن-سبورت-1053465787.html
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منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار كرة القدم, رياضة
منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار كرة القدم, رياضة

حقيقة فيديو متداول لعودة أبو تريكة إلى مصر... فيديو

15:29 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 15:30 GMT 05.06.2024)
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhiمحمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
تابعنا عبر
تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه إنه يوثق وصول اللاعب المصري، محمد أبو تريكة، إلى أرض بلده بعد إقامته لمدة 8 سنوات في دولة قطر.
مقطع الفيديو يظهر اللاعب محمد أبو تريكة، وهو يصافح عددا من الأشخاص، إلا أنه بعد التحقق من المقطع تبين عدم صحة المزاعم، التي نشرت بأنه لعودة اللاعب إلى بلاده، وتبين أن الفيديو مصور قبل سنوات طويلة، في إحدى مناسبات العزاء.
يأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة النقض المصرية، في مايو/ أيار الماضي، قرارا برفع اسم نجم منتخب مصر وفريق الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، من قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر.
وذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، أن "محكمة النقض، ألغت قرار محكمة الجنايات، الذي كان يقضي وضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية، وكان أبرزهم أبو تريكة".
وهذه القضية الشهيرة معروفة باسم لاعب الكرة أبوتريكة.
وتم إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في عام 2017، وفق الصحيفة.
وقضت محكمة النقض المصرية حينها بإلغاء القرار، ولكن بعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.
اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة في مدرجات جماهير الأهلي أثناء مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن محامين قولهم إن "الإلغاء هنا من محكمة النقض يعني إلغاء القرار بكافة آثاره، التي كانت مترتبة عليه سواء تحفظ على أموال أو أي شيء يخصه، وعليه لا يجوز احتجازه أمنيا أو التعرض له إلا إذا توافر أسباب جديدة لذلك".
ووفقا للمحامين، فقد اتضح للجميع أن ما نُسب إلى أبو تريكة، كان نتيجة تعاطف فكري مع كيان غير صحيح قانونا وليس انضمام له، ولم يكن له أي نشاط معهم من قريب أو بعيد.
كما أكد المحامون أنه بناء على الحكم الأخير يسقط ترقب الوصول والمنع من السفر بحق أبو تريكة، ويصبح من حقه العودة لمصر والتنقل بحرية.
يذكر أن أبوتريكة، يعيش في العاصمة القطرية الدوحة، ويعمل محللا رياضيا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.
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