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https://sarabic.ae/20240605/دراسة-ارتفاع-حرارة-الأرض-تصل-إلى-مستوى-غير-مسبوق-بسبب-النشاط-البشري-1089541274.html
دراسة: ارتفاع حرارة الأرض تصل إلى "مستوى غير مسبوق" بسبب النشاط البشري
دراسة: ارتفاع حرارة الأرض تصل إلى "مستوى غير مسبوق" بسبب النشاط البشري
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة حديثة بأن حرارة الأرض الناجمة عن النشاط البشري بلغت "مستوى غير مسبوق"، في ظل تحذيرات متتالية من عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T15:08+0000
2024-06-05T15:08+0000
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ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن العلماء المشرفين على الدراسة، التي نشرت في مجلة بيانات نظام الأرض العلمية (إرث سيستم ساينس داتا)، قولهم إن "ارتفاع حرارة الأرض الذي يسببه الإنسان زاد بمعدل غير مسبوق حسب القياسات، التي أجريت باستخدام أدوات علمية، ليبلغ 0,26 درجة مئوية، في الفترة ما بين 2014-2023".وتوقع القائمون على الدراسة أن "ترتفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1,5 درجة مئوية أو أن تتجاوزه في العقد المقبل"، مؤكدين أيضا أنه "يرتقب أن تصل الانبعاثات العالمية في العقد المقبل إلى ذروتها قبل أن تبدأ في الانخفاض بشكل كبير".وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتائج العلمية تعتبر ثمرة عمل نحو 60 باحثا مرموقا يعتمدون على أساليب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وخبراء المناخ المفوضين من قبل الأمم المتحدة، وتكمن أهمية الدراسة في توفيرها مؤشرات محدثة بناء على تقرير العديد من الخبراء.يشار إلى أن درجات حرارة المحيطات حول العالم تثير قلقا بالغا بعدما وصلت إلى مستويات قياسية على مدار العام الماضي، بفعل ظاهرة التغير المناخي.وحطمت درجات حرارة المحيطات أرقاما قياسية على مدار الخمسين يوما الماضية، وذلك للمرة الأولى في هذا الوقت من العام، مقارنة بأعوام سابقة، بفارق هو الأكبر منذ بداية الرصد باستخدام الأقمار الاصطناعية.ويرى باحثون أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يرجع إلى ما يُعرف بالغازات الدفيئة، لكن الظاهرة المعروفة باسم "إل نينو" أسهمت أيضا بنصيب في هذا الصدد.من جانبها، أفادت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن شهر أبريل/ نيسان الماضي، يعتبر الأعلى على الإطلاق بالنسبة لهذا الوقت من العام فيما يتعلق بدرجات حرارة الجو، لينضم أبريل بذلك إلى 11 شهرا على الترتيب شهدت أعلى درجات حرارة على الإطلاق بالنسبة لأوقاتها من العام.
https://sarabic.ae/20240407/أبرد-مكان-في-العالم-يشهد-قفزة-قياسية-في-درجات-الحرارة-تثير-مخاوف-من-وقوع-كارثة-1087768431.html
https://sarabic.ae/20240220/ارتفاع-درجات-الحرارة-في-اليابان-إلى-مستويات-غير-معتادة-1086235106.html
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علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

دراسة: ارتفاع حرارة الأرض تصل إلى "مستوى غير مسبوق" بسبب النشاط البشري

15:08 GMT 05.06.2024
© AP Photo / NORDFOTOذوبان الجليد في غرينلاند
ذوبان الجليد في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / NORDFOTO
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أفادت دراسة حديثة بأن حرارة الأرض الناجمة عن النشاط البشري بلغت "مستوى غير مسبوق"، في ظل تحذيرات متتالية من عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن العلماء المشرفين على الدراسة، التي نشرت في مجلة بيانات نظام الأرض العلمية (إرث سيستم ساينس داتا)، قولهم إن "ارتفاع حرارة الأرض الذي يسببه الإنسان زاد بمعدل غير مسبوق حسب القياسات، التي أجريت باستخدام أدوات علمية، ليبلغ 0,26 درجة مئوية، في الفترة ما بين 2014-2023".
وتوقع القائمون على الدراسة أن "ترتفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1,5 درجة مئوية أو أن تتجاوزه في العقد المقبل"، مؤكدين أيضا أنه "يرتقب أن تصل الانبعاثات العالمية في العقد المقبل إلى ذروتها قبل أن تبدأ في الانخفاض بشكل كبير".
ذوبان الجليد في القطب الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
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7 أبريل, 08:57 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتائج العلمية تعتبر ثمرة عمل نحو 60 باحثا مرموقا يعتمدون على أساليب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وخبراء المناخ المفوضين من قبل الأمم المتحدة، وتكمن أهمية الدراسة في توفيرها مؤشرات محدثة بناء على تقرير العديد من الخبراء.
يشار إلى أن درجات حرارة المحيطات حول العالم تثير قلقا بالغا بعدما وصلت إلى مستويات قياسية على مدار العام الماضي، بفعل ظاهرة التغير المناخي.
طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
ارتفاع درجات الحرارة في اليابان إلى مستويات غير معتادة
20 فبراير, 04:53 GMT
وحطمت درجات حرارة المحيطات أرقاما قياسية على مدار الخمسين يوما الماضية، وذلك للمرة الأولى في هذا الوقت من العام، مقارنة بأعوام سابقة، بفارق هو الأكبر منذ بداية الرصد باستخدام الأقمار الاصطناعية.
ويرى باحثون أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يرجع إلى ما يُعرف بالغازات الدفيئة، لكن الظاهرة المعروفة باسم "إل نينو" أسهمت أيضا بنصيب في هذا الصدد.
من جانبها، أفادت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن شهر أبريل/ نيسان الماضي، يعتبر الأعلى على الإطلاق بالنسبة لهذا الوقت من العام فيما يتعلق بدرجات حرارة الجو، لينضم أبريل بذلك إلى 11 شهرا على الترتيب شهدت أعلى درجات حرارة على الإطلاق بالنسبة لأوقاتها من العام.
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