دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sarabic.ae/20240605/دراسة-ارتفاع-غير-مسبوق-لعدد-الأثرياء-حول-العالم--1089526719.html
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
سبوتنيك عربي
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
2024-06-05T08:56+0000
2024-06-05T09:09+0000
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ووفقا لشركة "كابجيميني" الاستشارية، التي أعدت الدراسة، فعدد "الأفراد ذوي الثروات العالية (high net worth individuals)، الذين يُعرّفون بأنهم الأشخاص الذين لديهم أصول سائلة لا تقل عن مليون دولار، هو الأعلى منذ أن بدأت الشركة الدراسة السنوية في عام 1997".تجاوز مرحلة عدم اليقينوارتفعت ثروات هؤلاء الأشخاص مع ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم؛ حيث ارتفع مؤشر "ناسداك" في نيويورك بنسبة 43 % في عام 2023، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 ذو القاعدة العريضة بنسبة 24%. وصعد مؤشر "CAC 40" في باريس بنسبة 16% بينما تقدم مؤشر "فرانكفورت داكس" بنسبة 20 في المائة.وأشار التقرير إن انخفاض عدد الأثرياء وثرواتهم بأكثر من 3% في عام 2022، مقارنة بسابقه، معللا بأنه كان عام من عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية؛ حيث كان الانخفاض في ثرواتهم هو الأكثر حدة منذ عقد من الزمن مع انخفاض الأسهم.الحماس للذكاء الاصطناعيوأوضح التقرير: "ومع ذلك، فإن عام 2023 جلب نموا اقتصاديا وحسّن حظوظ قطاعات الاستثمار الرئيسية لعكس اتجاه الانخفاض، وعلى الرغم من عدم اليقين المستمر بشأن أسعار الفائدة وارتفاع عائدات السندات، ارتفعت الأسهم جنبًا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد".ولفت معدو الدراسة إلى أن تزايد الثروة وعدم المساواة في العالم أديا إلى إثارة المناقشات حول إجبار الأغنياء على دفع نصيبهم العادل من الضرائب؛ حيث ضغطت البرازيل وفرنسا على دول مجموعة العشرين لوضع حد أدنى للضريبة العالمية على أغنى أغنياء العالم.
https://sarabic.ae/20231017/أغنى-رجل-في-مصر-ثروته-تفوق-7-مليار-دولار-ويحتل-المرتبة-305-بين-أثرياء-العالم-1082102762.html
https://sarabic.ae/20240222/صندوق-النقد-الدولي-روسيا-فاجأت-العالم-بقوة-نموها-الاقتصادي-في-ظل-العقوبات-1086319472.html
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دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم

دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم

08:56 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 09:09 GMT 05.06.2024)
© © Photо: SXC.huأغنياء حول العالم
أغنياء حول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© © Photо: SXC.hu
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أظهرت إحصائية جديدة أن عدد الأفراد ذوي الثروات العالية ارتفع بنسبة 5.1% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.8 مليون شخص مقارنة بالعام 2022، وبلغ إجمالي ثرواتهم 86.8 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 4.7 % عن العام السابق، وفقا لتقرير الثروة العالمية السنوي.
ووفقا لشركة "كابجيميني" الاستشارية، التي أعدت الدراسة، فعدد "الأفراد ذوي الثروات العالية (high net worth individuals)، الذين يُعرّفون بأنهم الأشخاص الذين لديهم أصول سائلة لا تقل عن مليون دولار، هو الأعلى منذ أن بدأت الشركة الدراسة السنوية في عام 1997".
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
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أغنى رجل في مصر... ثروته تفوق 7 مليار دولار ويحتل المرتبة 305 بين أثرياء العالم
17 أكتوبر 2023, 14:11 GMT
تجاوز مرحلة عدم اليقين
وارتفعت ثروات هؤلاء الأشخاص مع ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم؛ حيث ارتفع مؤشر "ناسداك" في نيويورك بنسبة 43 % في عام 2023، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 ذو القاعدة العريضة بنسبة 24%. وصعد مؤشر "CAC 40" في باريس بنسبة 16% بينما تقدم مؤشر "فرانكفورت داكس" بنسبة 20 في المائة.
وأشار التقرير إن انخفاض عدد الأثرياء وثرواتهم بأكثر من 3% في عام 2022، مقارنة بسابقه، معللا بأنه كان عام من عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية؛ حيث كان الانخفاض في ثرواتهم هو الأكثر حدة منذ عقد من الزمن مع انخفاض الأسهم.
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
صندوق النقد الدولي: روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في ظل العقوبات
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الحماس للذكاء الاصطناعي
وأوضح التقرير: "ومع ذلك، فإن عام 2023 جلب نموا اقتصاديا وحسّن حظوظ قطاعات الاستثمار الرئيسية لعكس اتجاه الانخفاض، وعلى الرغم من عدم اليقين المستمر بشأن أسعار الفائدة وارتفاع عائدات السندات، ارتفعت الأسهم جنبًا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد".
ولفت معدو الدراسة إلى أن تزايد الثروة وعدم المساواة في العالم أديا إلى إثارة المناقشات حول إجبار الأغنياء على دفع نصيبهم العادل من الضرائب؛ حيث ضغطت البرازيل وفرنسا على دول مجموعة العشرين لوضع حد أدنى للضريبة العالمية على أغنى أغنياء العالم.
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