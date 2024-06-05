https://sarabic.ae/20240605/دراسة-ارتفاع-غير-مسبوق-لعدد-الأثرياء-حول-العالم--1089526719.html
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
سبوتنيك عربي
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
2024-06-05T08:56+0000
2024-06-05T08:56+0000
2024-06-05T09:09+0000
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ووفقا لشركة "كابجيميني" الاستشارية، التي أعدت الدراسة، فعدد "الأفراد ذوي الثروات العالية (high net worth individuals)، الذين يُعرّفون بأنهم الأشخاص الذين لديهم أصول سائلة لا تقل عن مليون دولار، هو الأعلى منذ أن بدأت الشركة الدراسة السنوية في عام 1997".تجاوز مرحلة عدم اليقينوارتفعت ثروات هؤلاء الأشخاص مع ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم؛ حيث ارتفع مؤشر "ناسداك" في نيويورك بنسبة 43 % في عام 2023، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 ذو القاعدة العريضة بنسبة 24%. وصعد مؤشر "CAC 40" في باريس بنسبة 16% بينما تقدم مؤشر "فرانكفورت داكس" بنسبة 20 في المائة.وأشار التقرير إن انخفاض عدد الأثرياء وثرواتهم بأكثر من 3% في عام 2022، مقارنة بسابقه، معللا بأنه كان عام من عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية؛ حيث كان الانخفاض في ثرواتهم هو الأكثر حدة منذ عقد من الزمن مع انخفاض الأسهم.الحماس للذكاء الاصطناعيوأوضح التقرير: "ومع ذلك، فإن عام 2023 جلب نموا اقتصاديا وحسّن حظوظ قطاعات الاستثمار الرئيسية لعكس اتجاه الانخفاض، وعلى الرغم من عدم اليقين المستمر بشأن أسعار الفائدة وارتفاع عائدات السندات، ارتفعت الأسهم جنبًا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد".ولفت معدو الدراسة إلى أن تزايد الثروة وعدم المساواة في العالم أديا إلى إثارة المناقشات حول إجبار الأغنياء على دفع نصيبهم العادل من الضرائب؛ حيث ضغطت البرازيل وفرنسا على دول مجموعة العشرين لوضع حد أدنى للضريبة العالمية على أغنى أغنياء العالم.
https://sarabic.ae/20231017/أغنى-رجل-في-مصر-ثروته-تفوق-7-مليار-دولار-ويحتل-المرتبة-305-بين-أثرياء-العالم-1082102762.html
https://sarabic.ae/20240222/صندوق-النقد-الدولي-روسيا-فاجأت-العالم-بقوة-نموها-الاقتصادي-في-ظل-العقوبات-1086319472.html
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سبوتنيك عربي
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دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
08:56 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 09:09 GMT 05.06.2024)
أظهرت إحصائية جديدة أن عدد الأفراد ذوي الثروات العالية ارتفع بنسبة 5.1% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.8 مليون شخص مقارنة بالعام 2022، وبلغ إجمالي ثرواتهم 86.8 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 4.7 % عن العام السابق، وفقا لتقرير الثروة العالمية السنوي.
ووفقا لشركة "كابجيميني"
الاستشارية، التي أعدت الدراسة، فعدد "الأفراد ذوي الثروات العالية (high net worth individuals)، الذين يُعرّفون بأنهم الأشخاص الذين لديهم أصول سائلة لا تقل عن مليون دولار، هو الأعلى منذ أن بدأت الشركة الدراسة السنوية في عام 1997".
17 أكتوبر 2023, 14:11 GMT
وارتفعت ثروات هؤلاء الأشخاص مع ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم؛ حيث ارتفع مؤشر "ناسداك" في نيويورك بنسبة 43 % في عام 2023، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 ذو القاعدة العريضة بنسبة 24%. وصعد مؤشر "CAC 40" في باريس بنسبة 16% بينما تقدم مؤشر "فرانكفورت داكس" بنسبة 20 في المائة.
وأشار التقرير إن انخفاض عدد الأثرياء وثرواتهم بأكثر من 3% في عام 2022، مقارنة بسابقه، معللا بأنه كان عام من عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية؛ حيث كان الانخفاض في ثرواتهم هو الأكثر حدة منذ عقد من الزمن مع انخفاض الأسهم.
وأوضح التقرير: "ومع ذلك، فإن عام 2023 جلب نموا اقتصاديا وحسّن حظوظ قطاعات الاستثمار الرئيسية لعكس اتجاه الانخفاض، وعلى الرغم من عدم اليقين المستمر بشأن أسعار الفائدة وارتفاع عائدات السندات، ارتفعت الأسهم جنبًا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي
التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد".
ولفت معدو الدراسة إلى أن تزايد الثروة وعدم المساواة في العالم أديا إلى إثارة المناقشات حول إجبار الأغنياء على دفع نصيبهم العادل من الضرائب؛ حيث ضغطت البرازيل وفرنسا على دول مجموعة العشرين لوضع حد أدنى للضريبة العالمية على أغنى أغنياء العالم.