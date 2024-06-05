https://sarabic.ae/20240605/روساتوم-روسيا-ستساعد-في-تطوير-البنية-التحتية-النووية-السلمية-في-بوركينا-فاسو-1089559121.html
روساتوم: روسيا ستساعد في تطوير البنية التحتية النووية السلمية في بوركينا فاسو
روساتوم: روسيا ستساعد في تطوير البنية التحتية النووية السلمية في بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة روساتوم الحكومية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبوركينا فاسو وقعتا ثلاث مذكرات تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T21:55+0000
2024-06-05T21:55+0000
2024-06-05T21:55+0000
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سان بطرسبورغ – سبوتنيك. ووقع الوثيقة من الجانب الروسي مدير عام روساتوم أليكسي ليخاتشيوف، ومن الجانب البوركينابي وزير الطاقة والتعدين ياكوبا زابري غوبا.ويستمر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي على مدى أيام 5 وحتى 8 من شهر حزيران / يونيو الحالي.ووصل لافروف، إلى بوركينا فاسو، يوم أمس الثلاثاء، في زيارة تكتسب أهمية خاصة، على خلفية التغييرات التي تشهدها البلاد في المجال الأمني والتغييرات المنجزة أو المحتملة في ظل وجود القوات الفرنسية والأمريكية في منطقة الساحل حيث تقع هذه الدولة الأفريقية، وكذلك لبحث توسيع التعاون بين البلدين.وأعلن لافروف، عقب المحادثات مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أن روسيا ستزود بوركينا فاسو بمنتجات عسكرية لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.
https://sarabic.ae/20240604/لافروف-يصل-إلى-بوركينا-فاسو-ضمن-إطار-جولة-أفريقية-1089517450.html
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روساتوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, بوركينا فاسو
روساتوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, بوركينا فاسو
روساتوم: روسيا ستساعد في تطوير البنية التحتية النووية السلمية في بوركينا فاسو
أعلنت وكالة روساتوم الحكومية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبوركينا فاسو وقعتا ثلاث مذكرات تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية النووية في البلاد.
سان بطرسبورغ – سبوتنيك
. ووقع الوثيقة من الجانب الروسي مدير عام روساتوم أليكسي ليخاتشيوف، ومن الجانب البوركينابي وزير الطاقة والتعدين ياكوبا زابري غوبا.
ويستمر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي على مدى أيام 5 وحتى 8 من شهر حزيران / يونيو الحالي.
ووصل لافروف، إلى بوركينا فاسو، يوم أمس الثلاثاء، في زيارة تكتسب أهمية خاصة، على خلفية التغييرات التي تشهدها البلاد في المجال الأمني والتغييرات المنجزة أو المحتملة في ظل وجود القوات الفرنسية والأمريكية في منطقة الساحل حيث تقع هذه الدولة الأفريقية، وكذلك لبحث توسيع التعاون بين البلدين.
وأعلن لافروف، عقب المحادثات مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أن روسيا ستزود بوركينا فاسو
بمنتجات عسكرية لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.