https://sarabic.ae/20240604/لافروف-يصل-إلى-بوركينا-فاسو-ضمن-إطار-جولة-أفريقية-1089517450.html
لافروف يصل إلى بوركينا فاسو ضمن إطار جولة أفريقية
لافروف يصل إلى بوركينا فاسو ضمن إطار جولة أفريقية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى بوركينا فاسو في أول زيارة له. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T19:00+0000
2024-06-04T19:00+0000
2024-06-04T19:00+0000
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وتأتي زيارة لافروف إلى بوركينا فاسو على خلفية التغييرات في المجال الأمني والتغييرات المنجزة أو المحتملة في ظل وجود القوات الفرنسية والأمريكية في منطقة الساحل، حيث تقع هذه الدولة، فضلا عن توسيع التعاون بين هذه الدول مع روسيا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل تطوير التعاون العسكري التقني مع الكونغو، التي أكدت قيادتها سعيها لتطوير هذه العلاقات.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو: "سنواصل التعاون العسكري والعسكري التقني المكثف، وهذا ما أكده الرئيس ساسو نغيسو، من أجل تعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية الكونغو".وفي غينيا، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش التعاون الاقتصادي والعسكري الفني مع قيادة غينيا.وقال لافروف خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية غينيا، موريساندا كوياتي، إنه ناقش التعاون الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا وكذلك التفاعل في مجال الطب مع وزير الخارجية، ورئيس البلاد.
https://sarabic.ae/20240604/لافروف-روسيا-تواصل-تعزيز-التعاون-في-المجال-العسكري-التقني-مع-الكونغو-1089503128.html
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روسيا, بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف يصل إلى بوركينا فاسو ضمن إطار جولة أفريقية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى بوركينا فاسو في أول زيارة له.
وتأتي زيارة لافروف إلى بوركينا فاسو على خلفية التغييرات في المجال الأمني والتغييرات المنجزة أو المحتملة في ظل وجود القوات الفرنسية والأمريكية في منطقة الساحل، حيث تقع هذه الدولة، فضلا عن توسيع التعاون بين هذه الدول مع روسيا.
ويقوم لافروف بجولة أفريقية بدأها من غينيا وثم إلى جمهورية الكونغو، ومن ثم بوركينا فاسو.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل تطوير التعاون العسكري التقني
مع الكونغو، التي أكدت قيادتها سعيها لتطوير هذه العلاقات.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو: "سنواصل التعاون العسكري والعسكري التقني المكثف، وهذا ما أكده الرئيس ساسو نغيسو، من أجل تعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية الكونغو".
وفي غينيا، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش التعاون الاقتصادي والعسكري الفني مع قيادة غينيا.
وقال لافروف خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية غينيا، موريساندا كوياتي، إنه ناقش التعاون الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا وكذلك التفاعل في مجال الطب مع وزير الخارجية، ورئيس البلاد.