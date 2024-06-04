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لافروف: روسيا تواصل تعزيز التعاون في المجال العسكري التقني مع الكونغو
لافروف: روسيا تواصل تعزيز التعاون في المجال العسكري التقني مع الكونغو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل تطوير التعاون العسكري التقني مع الكونغو، التي أكدت قيادتها سعيها لتطوير هذه العلاقات. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T11:54+0000
2024-06-04T11:54+0000
روسيا
الكونغو
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو: "سنواصل التعاون العسكري والعسكري التقني المكثف، وهذا ما أكده الرئيس ساسو نغيسو، من أجل تعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية الكونغو".وأشار لافروف إلى أن القوات المسلحة الروسية سوف تستخدم اتصالاتها مع القوات الليبية للمشاركة في مبادرة الكونغو للتسوية الليبية.ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء أمس الاثنين، إلى جمهورية الكونغو.وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "وصل سيرغي لافروف إلى جمهورية الكونغو، وستجرى المفاوضات مع قيادة هذا البلد غداً في مدينة أويو".
https://sarabic.ae/20240603/لافروف-يناقش-التعاون-الاقتصادي-مع-قيادة-غينيا-1089471388.html
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روسيا, الكونغو
روسيا, الكونغو

لافروف: روسيا تواصل تعزيز التعاون في المجال العسكري التقني مع الكونغو

11:54 GMT 04.06.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationمن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستواصل تطوير التعاون العسكري التقني مع الكونغو، التي أكدت قيادتها سعيها لتطوير هذه العلاقات.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو: "سنواصل التعاون العسكري والعسكري التقني المكثف، وهذا ما أكده الرئيس ساسو نغيسو، من أجل تعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية الكونغو".
وأشار لافروف إلى أن القوات المسلحة الروسية سوف تستخدم اتصالاتها مع القوات الليبية للمشاركة في مبادرة الكونغو للتسوية الليبية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
لافروف يناقش التعاون الاقتصادي مع قيادة غينيا
أمس, 15:31 GMT
ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء أمس الاثنين، إلى جمهورية الكونغو.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "وصل سيرغي لافروف إلى جمهورية الكونغو، وستجرى المفاوضات مع قيادة هذا البلد غداً في مدينة أويو".
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