https://sarabic.ae/20240605/عضو-في-منظمة-التحرير-الفلسطينية-أميركا-تغطي-المجازر-الإسرائيلية-ووقف-إطلاق-النار-مطلب-لا-عودة-عنه-1089530141.html

عضو في منظمة التحرير الفلسطينية: أميركا تغطي المجازر الإسرائيلية ووقف إطلاق النار مطلب لا عودة عنه

عضو في منظمة التحرير الفلسطينية: أميركا تغطي المجازر الإسرائيلية ووقف إطلاق النار مطلب لا عودة عنه

سبوتنيك عربي

صرح عضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تامر عزيز، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تغطّي المجازر الإسرائيلية إذ أنها سبق واستخدمت حق النقض "الفيتو"... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T09:29+0000

2024-06-05T09:29+0000

2024-06-05T09:29+0000

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وقال: "إسرائيل منذ 7 أكتوبر فقدت السيادة على كامل دولتها وهو الأمر الذي استدعى حشد الأساطيل والغواصات الغربية لحمايتها، إضافة إلى حاجة الولايات المتحدة الأميركية لاستلام زمام الأمور نتيجة التخبط الإسرائيلي الداخلي".هذه المطالب، وبحسب عزيز "لا توافق عليها إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية لذلك تذهب لإطالة أمد الحرب بهدف الوصول إلى مكان الرهائن وإلغاء عملية تبادل الأسرى".المقداد وباقري: وقف المجازر الإسرائيلية في فلسطين القضية الأهم للعالمكما أكد عزيز أن "فلسطين و"فصائل المقاومة" نجحت في تحقيق 3 إنجازات من خلال عملية "طوفان الأقصى": أولها الدبلوماسية التي اعتمدتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتي أدّت إلى اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، الأمر الذي لا يعجب واشنطن وتل أبيب، وثانياً تغيير الرأي العام العالمي مناصرةً للشعب الفلسطيني، وثالثاً قرار محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة وقف الحرب في قطاع غزة والانسحاب فوراً من رفح وإجبار إسرائيل على تقديم تقييم لهذه الممارسات خلال شهر واحد".وثمّن عزيز "دور حزب الله اللبناني في جبهة المساندة لقطاع غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي"، مشيراً إلى أنّ "المقاومة الإسلامية اللبنانية على استعداد لمواجهة تطورات المعركة، لذلك نلاحظ تغيير كبير في نوعية السلاح المستخدم في الأيام القليلة الماضية على الجبهة الجنوبية للبنان".مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب تأخر السلطة في الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك