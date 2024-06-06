https://sarabic.ae/20240606/اكتشاف-جديد-يقلب-كل-المفاهيم-التي-حددها-العلماء-حول-سبب-طول-أعناق-الزرافات-1089580910.html
اكتشاف جديد يقلب كل المفاهيم التي حددها العلماء حول سبب طول رقاب الزرافات
اكتشاف جديد يقلب كل المفاهيم التي حددها العلماء حول سبب طول رقاب الزرافات
سبوتنيك عربي
أثار سبب تغير طول رقاب الزرافات جدلا واسعا منذ زمن العالم تشارلز داروين، حيث كان لدى أسلاف الزرافات رقاب أقصر. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T14:15+0000
2024-06-06T14:15+0000
2024-06-06T14:22+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049747381_0:157:3007:1848_1920x0_80_0_0_8d09d3e38e4513a4f4211d4750c941e0.jpg
ويصل طول هذه الثدييات (الزرافات) إلى 5.8 أمتار (19 قدمًا)، والتي يصل ارتفاع أعناقها إلى أكثر من 1.8 متر، على الرغم من أنها تحتوي فقط على عظام الرقبة السبعة المعتادة لدى الثدييات.ارتفاع مثل هذه الرقاب، كان يستوجب تعديل وضعية الزرافات بأكملها. على سبيل المثال، تحركت أعناقهم قليلاً نحو نهايتهم الخلفية، حتى يتمكنوا من الحفاظ على التوازن. مثل هذا التخصص الشديد لا يترك مجالًا كبيرًا للمناورة لاختلافات الجسم، ومع ذلك لا تزال هذه الحيوانات تُظهر اختلافًا كبيرًا في الحجم بين الذكور والإناث، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.بالإضافة إلى كيفية ضرب أعناق الذكور في معارك شرسة من أجل التزاوج، الذي دفع بعض الباحثين إلى الشك في أن التنافس بين الذكور على التزاوج أدى إلى إطالة رقاب الزرافات، تمامًا كما يؤدي الانتقاء الجنسي إلى ذيل الطاووس الغريب والمثير للسخرية.ومن خلال تحليل نسب الجسم النسبية عبر الحيوانات البرية والأنواع المختلفة أيضًا، وجد كافينر وزملاؤه أنه في حين أن ذكور وإناث الزرافات يبدأون بنسب مماثلة في شبابهم، فإن نسب الذكور تتغير عندما يصلون إلى مرحلة النضج الجنسي، وهذا يعني أن الإناث البالغات ينتهي بهن الأمر بأعناق أطول نسبيًا من الذكور البالغين، في حين أن الذكور البالغين لديهم أعناق أوسع نسبيًا من الإناث البالغات.قد تساعد الأعناق الطويلة إناث الزرافات على الاستعداد للحمل، لكن بالنسبة للذكور، لا يبدو أن الطول مهم مثل العرض. يقترح الباحثون أنه كلما كانت رقبة الذكر أوسع، كان ذلك أفضل أثناء المعارك ضد الذكور الآخرين من أجل التزاوج.ومن المؤسف أن أعداد هذه الكائنات العملاقة الضعيفة قد انخفض بنسبة 40 بالمئة منذ عام 1985، بحسب الدراسة.وأضاف كافينر: "إذا كانت الإناث التي تبحث عن الطعام هي التي تقود هذه السمة المميزة كما نعتقد، فإنها تسلط الضوء حقًا على أهمية الحفاظ على موطنها المتضائل".
https://sarabic.ae/20240606/الصحة-العالمية-تسجل-أول-وفاة-بشرية-بمتحور-من-إنفلونزا-الطيور-1089561633.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049747381_168:0:2841:2005_1920x0_80_0_0_f32380d2e2d110d59328903798b4428a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
اكتشاف جديد يقلب كل المفاهيم التي حددها العلماء حول سبب طول رقاب الزرافات
14:15 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 14:22 GMT 06.06.2024)
أثار سبب تغير طول رقاب الزرافات جدلا واسعا منذ زمن العالم تشارلز داروين، حيث كان لدى أسلاف الزرافات رقاب أقصر.
ويصل طول هذه الثدييات (الزرافات) إلى 5.8 أمتار (19 قدمًا)، والتي يصل ارتفاع أعناقها إلى أكثر من 1.8 متر، على الرغم من أنها تحتوي فقط على عظام الرقبة السبعة المعتادة لدى الثدييات.
ارتفاع مثل هذه الرقاب،
كان يستوجب تعديل وضعية الزرافات بأكملها. على سبيل المثال، تحركت أعناقهم قليلاً نحو نهايتهم الخلفية، حتى يتمكنوا من الحفاظ على التوازن. مثل هذا التخصص الشديد لا يترك مجالًا كبيرًا للمناورة لاختلافات الجسم، ومع ذلك لا تزال هذه الحيوانات تُظهر اختلافًا كبيرًا في الحجم بين الذكور والإناث، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
بالإضافة إلى كيفية ضرب أعناق الذكور في معارك شرسة من أجل التزاوج، الذي دفع بعض الباحثين إلى الشك في أن التنافس بين الذكور على التزاوج أدى إلى إطالة رقاب الزرافات، تمامًا كما يؤدي الانتقاء الجنسي إلى ذيل الطاووس الغريب والمثير للسخرية.
يوضح عالم الأحياء في جامعة ولاية بنسلفانيا، دوغ كافينر، أن فرضية "الرقاب مقابل الجنس تنبأت بأن الذكور سيكون لديهم رقاب أطول من الإناث، ومن الناحية الفنية، لديهم رقاب أطول، ولكن كل ما يتعلق بالذكور أطول؛ فهم أكبر بنسبة 30 إلى 40 في المئة من الإناث".
ومن خلال تحليل نسب الجسم النسبية عبر الحيوانات البرية والأنواع المختلفة أيضًا، وجد كافينر وزملاؤه أنه في حين أن ذكور وإناث الزرافات يبدأون بنسب مماثلة في شبابهم، فإن نسب الذكور تتغير عندما يصلون إلى مرحلة النضج الجنسي، وهذا يعني أن الإناث البالغات ينتهي بهن الأمر بأعناق أطول نسبيًا من الذكور البالغين، في حين أن الذكور البالغين لديهم أعناق أوسع نسبيًا من الإناث البالغات.
يقول كافينر: "بمجرد أن تصل الإناث إلى عمر أربع أو خمس سنوات، تكون دائمًا حاملًا ومرضعة، لذلك نعتقد أن المتطلبات الغذائية المتزايدة للإناث هي التي أدت إلى تطور أعناق الزرافات الطويلة".
قد تساعد الأعناق الطويلة إناث الزرافات على الاستعداد للحمل، لكن بالنسبة للذكور، لا يبدو أن الطول مهم مثل العرض. يقترح الباحثون أنه كلما كانت رقبة الذكر أوسع، كان ذلك أفضل أثناء المعارك ضد الذكور الآخرين من أجل التزاوج.
ومن المؤسف أن أعداد هذه الكائنات العملاقة الضعيفة قد انخفض بنسبة 40 بالمئة منذ عام 1985، بحسب الدراسة.
وأضاف كافينر: "إذا كانت الإناث التي تبحث عن الطعام هي التي تقود هذه السمة المميزة كما نعتقد، فإنها تسلط الضوء حقًا على أهمية الحفاظ على موطنها المتضائل".