https://sarabic.ae/20240606/اكتشاف-جديد-يقلب-كل-المفاهيم-التي-حددها-العلماء-حول-سبب-طول-أعناق-الزرافات-1089580910.html

اكتشاف جديد يقلب كل المفاهيم التي حددها العلماء حول سبب طول رقاب الزرافات

اكتشاف جديد يقلب كل المفاهيم التي حددها العلماء حول سبب طول رقاب الزرافات

سبوتنيك عربي

أثار سبب تغير طول رقاب الزرافات جدلا واسعا منذ زمن العالم تشارلز داروين، حيث كان لدى أسلاف الزرافات رقاب أقصر. 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T14:15+0000

2024-06-06T14:15+0000

2024-06-06T14:22+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049747381_0:157:3007:1848_1920x0_80_0_0_8d09d3e38e4513a4f4211d4750c941e0.jpg

ويصل طول هذه الثدييات (الزرافات) إلى 5.8 أمتار (19 قدمًا)، والتي يصل ارتفاع أعناقها إلى أكثر من 1.8 متر، على الرغم من أنها تحتوي فقط على عظام الرقبة السبعة المعتادة لدى الثدييات.ارتفاع مثل هذه الرقاب، كان يستوجب تعديل وضعية الزرافات بأكملها. على سبيل المثال، تحركت أعناقهم قليلاً نحو نهايتهم الخلفية، حتى يتمكنوا من الحفاظ على التوازن. مثل هذا التخصص الشديد لا يترك مجالًا كبيرًا للمناورة لاختلافات الجسم، ومع ذلك لا تزال هذه الحيوانات تُظهر اختلافًا كبيرًا في الحجم بين الذكور والإناث، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.بالإضافة إلى كيفية ضرب أعناق الذكور في معارك شرسة من أجل التزاوج، الذي دفع بعض الباحثين إلى الشك في أن التنافس بين الذكور على التزاوج أدى إلى إطالة رقاب الزرافات، تمامًا كما يؤدي الانتقاء الجنسي إلى ذيل الطاووس الغريب والمثير للسخرية.ومن خلال تحليل نسب الجسم النسبية عبر الحيوانات البرية والأنواع المختلفة أيضًا، وجد كافينر وزملاؤه أنه في حين أن ذكور وإناث الزرافات يبدأون بنسب مماثلة في شبابهم، فإن نسب الذكور تتغير عندما يصلون إلى مرحلة النضج الجنسي، وهذا يعني أن الإناث البالغات ينتهي بهن الأمر بأعناق أطول نسبيًا من الذكور البالغين، في حين أن الذكور البالغين لديهم أعناق أوسع نسبيًا من الإناث البالغات.قد تساعد الأعناق الطويلة إناث الزرافات على الاستعداد للحمل، لكن بالنسبة للذكور، لا يبدو أن الطول مهم مثل العرض. يقترح الباحثون أنه كلما كانت رقبة الذكر أوسع، كان ذلك أفضل أثناء المعارك ضد الذكور الآخرين من أجل التزاوج.ومن المؤسف أن أعداد هذه الكائنات العملاقة الضعيفة قد انخفض بنسبة 40 بالمئة منذ عام 1985، بحسب الدراسة.وأضاف كافينر: "إذا كانت الإناث التي تبحث عن الطعام هي التي تقود هذه السمة المميزة كما نعتقد، فإنها تسلط الضوء حقًا على أهمية الحفاظ على موطنها المتضائل".

https://sarabic.ae/20240606/الصحة-العالمية-تسجل-أول-وفاة-بشرية-بمتحور-من-إنفلونزا-الطيور-1089561633.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم