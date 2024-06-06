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https://sarabic.ae/20240606/الصحة-العالمية-تسجل-أول-وفاة-بشرية-بمتحور-من-إنفلونزا-الطيور-1089561633.html
الصحة العالمية تسجل أول وفاة بشرية بمتحور من "إنفلونزا الطيور"
الصحة العالمية تسجل أول وفاة بشرية بمتحور من "إنفلونزا الطيور"
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، وقوع أول حالة وفاة بشرية بمتحور "A(H5N2)" من "إنفلونزا الطيور". 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T06:27+0000
2024-06-06T06:27+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية أكدت وقوع أول حالة وفاة بسبب فيروس "A(H5N2)" الذي يعتبر من سلالة إنفلونزا الطيور في المكسيك.وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن المريض البالغ من العمر 59 عاما تم نقله إلى المستشفى في مدينة مكسيكو سيتي بسبب ظهور أعراض مختلفة مثل الحمى وضيق التنفس والإسهال والغثيان وتوفي في المستشفى نفسه، مؤكدة أن هذة الوفاة هي أول حالة وفاة بشرية ناجمة عن سلالة (A(H5N2).وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس، قد ذكر عبارة "كونوا مستعدين لوباء جديد قادم وهذا مسألة وقت فقط".ونقلت عن وزارة الصحة المكسيكية أنه لا يوجد حتى الآن دليل على انتقال عدوى "أنفلونزا الطيور" من شخص لآخر، مضيفة أن حالة الوفاة التي وقعت في الرابع والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي، لشخص كان يعاني من عدة حالات صحية سابقة، وأن جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال به جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية.وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بعد حالة الوفاة في أبريل أكدت السلطات المكسيكية وجود الفيروس وأبلغت المنظمة الصحة بالحالة.ويشار إلى أن "إنفلونزا الطيور" مرض معد تتسبب به عدة فيروسات، فيما تعد الطيور المهاجرة مستودعا طبيعيا لهذا المرض، ويستطيع الفيروس الانتقال من الطيور إلى الإنسان، ومن إنسان إلى آخر.
https://sarabic.ae/20230703/دراسة-اكتشاف-جين-داخل-البشر-قادر-على-حمايتهم-من-إنفلونزا-الطيور-1078693576.html
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المكسيك, الأخبار, منوعات
المكسيك, الأخبار, منوعات

الصحة العالمية تسجل أول وفاة بشرية بمتحور من "إنفلونزا الطيور"

06:27 GMT 06.06.2024
© AFP 2023 / GAIZKA IROZبط في قفص في انتظار إعدامه بسبب تفشي "إنفلونزا الطيور" الذي بدأ في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ، في مزرعة في دوازيت، جنوب غرب فرنسا، 26 يناير/ كانون الثاني 2022
بط في قفص في انتظار إعدامه بسبب تفشي إنفلونزا الطيور الذي بدأ في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ، في مزرعة في دوازيت، جنوب غرب فرنسا، 26 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / GAIZKA IROZ
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، وقوع أول حالة وفاة بشرية بمتحور "A(H5N2)" من "إنفلونزا الطيور".
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية أكدت وقوع أول حالة وفاة بسبب فيروس "A(H5N2)" الذي يعتبر من سلالة إنفلونزا الطيور في المكسيك.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن المريض البالغ من العمر 59 عاما تم نقله إلى المستشفى في مدينة مكسيكو سيتي بسبب ظهور أعراض مختلفة مثل الحمى وضيق التنفس والإسهال والغثيان وتوفي في المستشفى نفسه، مؤكدة أن هذة الوفاة هي أول حالة وفاة بشرية ناجمة عن سلالة (A(H5N2).
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3 يوليو 2023, 14:52 GMT
وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس، قد ذكر عبارة "كونوا مستعدين لوباء جديد قادم وهذا مسألة وقت فقط".
ونقلت عن وزارة الصحة المكسيكية أنه لا يوجد حتى الآن دليل على انتقال عدوى "أنفلونزا الطيور" من شخص لآخر، مضيفة أن حالة الوفاة التي وقعت في الرابع والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي، لشخص كان يعاني من عدة حالات صحية سابقة، وأن جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال به جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بعد حالة الوفاة في أبريل أكدت السلطات المكسيكية وجود الفيروس وأبلغت المنظمة الصحة بالحالة.
ويشار إلى أن "إنفلونزا الطيور" مرض معد تتسبب به عدة فيروسات، فيما تعد الطيور المهاجرة مستودعا طبيعيا لهذا المرض، ويستطيع الفيروس الانتقال من الطيور إلى الإنسان، ومن إنسان إلى آخر.
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