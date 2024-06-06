https://sarabic.ae/20240606/الكرملين-رد-موسكو-على-تزويد-كييف-بالأسلحة-يشير-بوضوح-إلى-أن-الرد-الروسي-آت-1089570734.html
الكرملين: رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة يشير بوضوح إلى أن الرد الروسي آت
الكرملين: رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة يشير بوضوح إلى أن الرد الروسي آت
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن رد موسكو المحتمل على تزويد كييف بالأسلحة لشن ضربات... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T09:49+0000
2024-06-06T09:49+0000
2024-06-06T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن تسمية مناطق ودول محددة معرضة للخطر: "بالطبع لا. لقد قال الرئيس ما أراد قوله. وهذا تصريح مهم جدا".وأضاف بيسكوف، قائلا: "ينص التصريح بوضوح شديد على أن إمدادات الأسلحة التي ستطلق النار علينا لا يمكن أن تمر دون عواقب. وسوف تأتي هذه العواقب بالتأكيد. كل شيء هنا واضح تمامًا، واضح للغاية، لذلك لا يحتاج إلى أي شرح".وفي سياق آخر، وصف بيسكوف رد فعل طوكيو السلبي على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن عدم وجود شروط لمواصلة الحوار حول معاهدة السلام بين روسيا واليابان، بأنه متوقع تماما.وزير الدفاع الألماني يحدد لأوكرانيا المكان الذي تستطيع فيه استخدام أسلحتها ضد روسياوقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الخصوص: "كان متوقعا تماما رد الفعل، هنا موقفنا واضح بالتأكيد، وقد عبّر عنه رئيس الدولة".
https://sarabic.ae/20240606/شويغو-أي-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-دون-روسيا-عديمة-الفائدة-1089562579.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة يشير بوضوح إلى أن الرد الروسي آت
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن رد موسكو المحتمل على تزويد كييف بالأسلحة لشن ضربات على الأراضي الروسية يشير بوضوح إلى أن رد روسيا على مثل هذه الإجراءات حتمًا سيكون.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن تسمية مناطق ودول محددة معرضة للخطر: "بالطبع لا. لقد قال الرئيس ما أراد قوله. وهذا تصريح مهم جدا".
وأضاف بيسكوف، قائلا: "ينص التصريح بوضوح شديد على أن إمدادات الأسلحة التي ستطلق النار علينا لا يمكن أن تمر دون عواقب. وسوف تأتي هذه العواقب بالتأكيد. كل شيء هنا واضح تمامًا، واضح للغاية، لذلك لا يحتاج إلى أي شرح".
وفي سياق آخر، وصف بيسكوف رد فعل طوكيو السلبي على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن عدم وجود شروط لمواصلة الحوار حول معاهدة السلام بين روسيا واليابان، بأنه متوقع تماما.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الخصوص: "كان متوقعا تماما رد الفعل، هنا موقفنا واضح بالتأكيد، وقد عبّر عنه رئيس الدولة".