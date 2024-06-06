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خبير: عودة روسيا إلى الساحة العالمية أعطى الأمل للعالم الحر وأزعج الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: عودة روسيا إلى الساحة العالمية أعطى الأمل للعالم الحر وأزعج الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد إيلي حاتم، أستاذ القانون الدولي والمستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن "الولايات المتحدة سيطرت على العالم منذ العام 1990، وفرضت عقوباتها على كل من لا... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T19:33+0000
2024-06-06T19:39+0000
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وأضاف حاتم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، أن "عودة روسيا إلى الساحة العالمية أعطى الأمل للعالم الحر بوجه سيطرة واشنطن، وهذه الدول تشكل غالبية اقتصادية كبرى".ورأى حاتم أن "الحل الوحيد للخروج من الديكتاتورية العالمية والعقوبات الأمريكية هو التعامل التجاري الخاص والذي يساهم في الخروج من نظام "سويفت" المسيّر من قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي فرض العقوبات بطريقة موضوعية على كل من لا يحترم القانون الدولي العام".وفي ختام حديثه، قال حاتم إن "جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل لا تعترف بها محكمة العدل الدولية، وهناك ما يقارب 1142 قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة و65 قرار من مجلس الأمن صدروا بحق إسرائيل ولم تلتفت إليها"، مشدّدًا أنه "لن يكون هناك آليات تنفيذية تردع إسرائيل، والولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
https://sarabic.ae/20240606/وزير-المالية-السوري-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-مهم-لطرح-حلول-للتوجه-إلى-فضاء-أكثر-عداله-1089579482.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير: عودة روسيا إلى الساحة العالمية أعطى الأمل للعالم الحر وأزعج الولايات المتحدة الأمريكية

19:33 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 19:39 GMT 06.06.2024)
© Sputnikأستاذ القانون الدولي والمحامي في المحكمة الجنائية الدولية، إيلي حاتم
أستاذ القانون الدولي والمحامي في المحكمة الجنائية الدولية، إيلي حاتم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik
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أكد إيلي حاتم، أستاذ القانون الدولي والمستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن "الولايات المتحدة سيطرت على العالم منذ العام 1990، وفرضت عقوباتها على كل من لا يحترم قراراتها السياسية و يخرج عن إرادتها، لذلك إن عودة روسيا إلى الساحة العالمية هو أكثر ما يزعج الإدارة الأمريكية".
وأضاف حاتم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، أن "عودة روسيا إلى الساحة العالمية أعطى الأمل للعالم الحر بوجه سيطرة واشنطن، وهذه الدول تشكل غالبية اقتصادية كبرى".
وتحدث استاذ القانون الدولي عن قيام "حركة الصداقة الروسية"، التي طرحها على وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في العام 2022، موضحًا أنّ "هذه الحركة ستحل محل الأمم المتحدة، التي تعمل بحسب توجهات الولايات المتحدة".
ورأى حاتم أن "الحل الوحيد للخروج من الديكتاتورية العالمية والعقوبات الأمريكية هو التعامل التجاري الخاص والذي يساهم في الخروج من نظام "سويفت" المسيّر من قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي فرض العقوبات بطريقة موضوعية على كل من لا يحترم القانون الدولي العام".
وزير المال السوري، كنان ياغي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
وزير المالية السوري: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مهم لطرح حلول للتوجه إلى فضاء أكثر عدالة
13:42 GMT
وتطرّق حاتم إلى "الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في هذه الجريمة الكبرى"، وشدّد على أن "صمت العالم حول ما يحدث في غزة يعود للإرهاب الفكري في الغرب بدليل الملاحقات والتوقيفات التي حدثت في الولايات المتحدة بعد المظاهرات الطلابية الحاشدة نصرة لأطفال غزة".
وفي ختام حديثه، قال حاتم إن "جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل لا تعترف بها محكمة العدل الدولية، وهناك ما يقارب 1142 قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة و65 قرار من مجلس الأمن صدروا بحق إسرائيل ولم تلتفت إليها"، مشدّدًا أنه "لن يكون هناك آليات تنفيذية تردع إسرائيل، والولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
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