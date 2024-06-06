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سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
سبوتنيك عربي
أمّت السفينة البلغارية " داودوه"، ميناء طرطوس السورية، اليوم الخميس، وعلى متنها مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب البلغاري وأبناء الجالية السورية في بلغاريا،... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T17:48+0000
2024-06-06T17:48+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في طرطوس، أنه بلغ وزن المساعدات أكثر من 20 طناً، تحتوي على 240 حزمة ألبسة مختلفة القياسات والأحجام، لدعم متضرري الزلزال، الذي شهدته سوريا، في فبراير/ شباط عام 2023.وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس، القاضي المستشار حسان ناعوس، في تصريح للصحفيين نقلته "سبوتنيك"، أن "السفينة "داودوه "، أمّت ميناء طرطوس قادمة من ميناء كوستنزا الروماني، محملة بمساعدات مقدمة من الشعب البلغاري وأبناء الجالية السورية في بلغاريا".وأكد ناعوس أن "لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة طرطوس، تسلّمت المساعدات لتقوم بتوزيعها للمتضررين من الزلزال، وذلك عقب انتهاء الكوادر العاملة في مرفأ طرطوس من تفريغ المساعدات"، معرباً عن شكره العميق للجالية العربية السورية في كل من رومانيا وبلغاريا ولكل شخص قدم يد العون لمتضرري الزلزال.ولفت ناعوس إلى أن "هذه المساعدات تعتبر جزءا من المساعدات التي قدمت من بلغاريا ورومانيا إلى سوريا، في أعقاب كارثة الزلزال التي وقعت، في 6/2/2023، وما بعده، وقد تم التفريغ من قبل عناصر وعمال مرفأ طرطوس".وأشار ناعوس إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تقدم بلغاريا المساعدات لسوريا، فقد وصلت مساعدات سابقاً مقدمة من الجالية السورية والشعب البلغاري، بالإضافة إلى مساعدات أخرى أرسلت من دول عدة وذلك عقب حدوث الزلزال عام 2023".من جهته، بيّن قبطان السفينة وليد ياسين، أن رحلة الباخرة من بلغاريا إلى سوريا، استغرقت أربعة أيام ونصف اليوم، مشيراً إلى التسهيلات التي قدمتها إدارة ميناء طرطوس فيما يتعلق بإجراءات الاستلام.
https://sarabic.ae/20240602/دبلوماسيو-البحرين-يهزمون-أقرانهم-العراقيين-في-أول-دوري-بكرة-القدم-في-سوريا---1089439075.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا

17:48 GMT 06.06.2024
© Sputnik . Ryadh Aliسفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik . Ryadh Ali
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أمّت السفينة البلغارية " داودوه"، ميناء طرطوس السورية، اليوم الخميس، وعلى متنها مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب البلغاري وأبناء الجالية السورية في بلغاريا، للمتضررين من الزلزال في سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في طرطوس، أنه بلغ وزن المساعدات أكثر من 20 طناً، تحتوي على 240 حزمة ألبسة مختلفة القياسات والأحجام، لدعم متضرري الزلزال، الذي شهدته سوريا، في فبراير/ شباط عام 2023.
وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس، القاضي المستشار حسان ناعوس، في تصريح للصحفيين نقلته "سبوتنيك"، أن "السفينة "داودوه "، أمّت ميناء طرطوس قادمة من ميناء كوستنزا الروماني، محملة بمساعدات مقدمة من الشعب البلغاري وأبناء الجالية السورية في بلغاريا".
© Sputnik . Ryadh Aliسفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Ryadh Ali

وأشار ناعوس إلى أنه "تم تجميع الألبسة المقدمة ضمن المساعدات وتوضيبها ونقلها براً من بلغاريا إلى رومانيا، من قبل مغتربين سوريين، ليتم نقلها إلى ميناء طرطوس مجاناً".

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وأكد ناعوس أن "لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة طرطوس، تسلّمت المساعدات لتقوم بتوزيعها للمتضررين من الزلزال، وذلك عقب انتهاء الكوادر العاملة في مرفأ طرطوس من تفريغ المساعدات"، معرباً عن شكره العميق للجالية العربية السورية في كل من رومانيا وبلغاريا ولكل شخص قدم يد العون لمتضرري الزلزال.
© Sputnik . Ryadh Aliسفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Ryadh Ali
ولفت ناعوس إلى أن "هذه المساعدات تعتبر جزءا من المساعدات التي قدمت من بلغاريا ورومانيا إلى سوريا، في أعقاب كارثة الزلزال التي وقعت، في 6/2/2023، وما بعده، وقد تم التفريغ من قبل عناصر وعمال مرفأ طرطوس".
© Sputnik . Ryadh Aliسفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Ryadh Ali
وأشار ناعوس إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تقدم بلغاريا المساعدات لسوريا، فقد وصلت مساعدات سابقاً مقدمة من الجالية السورية والشعب البلغاري، بالإضافة إلى مساعدات أخرى أرسلت من دول عدة وذلك عقب حدوث الزلزال عام 2023".
من جهته، بيّن قبطان السفينة وليد ياسين، أن رحلة الباخرة من بلغاريا إلى سوريا، استغرقت أربعة أيام ونصف اليوم، مشيراً إلى التسهيلات التي قدمتها إدارة ميناء طرطوس فيما يتعلق بإجراءات الاستلام.
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