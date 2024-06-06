https://sarabic.ae/20240606/مصر-رد-حماس-على-مقترح-بايدن-خلال-أيام-1089585613.html
مصر: رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار خلال أيام
مصر: رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار خلال أيام
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن لقاءات واتصالات مصرية مكثفة جرت، خلال الساعات الأخيرة، لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T17:01+0000
2024-06-06T17:01+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر، قوله إن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس، تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار".وأضاف أن "قيادات الحركة أبلغت بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة".وأوضح أن "هناك تحركات مصرية مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، وزيارات لوفود حركة فتح والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية".ولفت المصدر إلى أن "هناك دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة، ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية".وكانت جولة جديدة من المحادثات قد بدأت، أمس الأربعاء، عندما التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، بمسؤولين من قطر ومصر في الدوحة، لمناقشة الاقتراح الإسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي.وأوضح الرئيس الأمريكي حينها أن المقترح أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.لتأتي بعدها المرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة الإعمار وحكم القطاع.
https://sarabic.ae/20240605/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-المفاوضات-مع-حماس-لن-تتم-إلا-تحت-النار-فيديو-1089545554.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, الأخبار
مصر: رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار خلال أيام
17:01 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 17:09 GMT 06.06.2024)
أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن لقاءات واتصالات مصرية مكثفة جرت، خلال الساعات الأخيرة، لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
ونقلت
قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر، قوله إن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس، تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار".
وأضاف أن "قيادات الحركة أبلغت بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة".
وأوضح أن "هناك تحركات مصرية مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، وزيارات لوفود حركة فتح والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية".
ولفت المصدر إلى أن "هناك دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة، ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية".
كما كشف المصدر المصري أن "حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة، خلال الأيام القادمة".
وكانت جولة جديدة من المحادثات قد بدأت، أمس الأربعاء، عندما التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، بمسؤولين من قطر ومصر في الدوحة، لمناقشة الاقتراح الإسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن
، الأسبوع الماضي.
وأوضح الرئيس الأمريكي حينها أن المقترح أو الخطة التي طرحتها إسرائيل
، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.
لتأتي بعدها المرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة الإعمار وحكم القطاع.