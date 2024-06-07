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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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https://sarabic.ae/20240607/استطلاع-42-من-الإسرائيليين-يفضلون-غانتس-على-نتنياهو-في-رئاسة-الحكومة--1089622142.html
استطلاع: 42% من الإسرائيليين يفضلون غانتس على نتنياهو في رئاسة الحكومة
استطلاع: 42% من الإسرائيليين يفضلون غانتس على نتنياهو في رئاسة الحكومة
سبوتنيك عربي
قال 42% من الإسرائيليين إنهم يفضلون الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة في حال جرت انتخابات اليوم، مقابل 34%... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T14:58+0000
2024-06-07T14:58+0000
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بيني غانتس
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فيما أشار الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن 24% من الإسرائيليين لا يملكون رأياً محدداً بشأن الشخص المفضل لديهم لقيادة الحكومة.وأشارت "معاريف" إلى أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" على عينة عشوائية من 502 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4 %.وتأتي نتائج الاستطلاع بالتزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه من المتوقع أن يقدم غانتس استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية غدا السبت، وذلك في ظل تصاعد الخلاف الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة.وحتى صباح اليوم الجمعة، لم يحسم غانتس موقفه ولكن انسحابه من حكومة الطوارئ لا يعني سقوط الائتلاف الحكومي لأنه ليس جزءاً فيه، لكن سيؤدي إلى إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، بعد أيام من هجوم "حماس" على مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم أنه لم يكونا جزءاً من الائتلاف الحكومي قبل ذلك.ويضم مجلس الحرب كلاً من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.وتشير النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب "الوحدة الوطنية" بقيادة غانتس سيحصل على 27 مقعداً مقابل 20 مقعداً لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد فيحصل على 15 مقعداً، كما تشير النتائج.وفي الإجمال، فإن معسكر الأحزاب الداعمة لرئاسة نتنياهو للحكومة ستحصل على 51 مقعداً لو جرت انتخابات اليوم، أما المعسكر الرافض لرئاسته للحكومة فيحصل على 59 مقعداً فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.
https://sarabic.ae/20240531/تقديرات-إسرائيلية-غانتس-وحزبه-قد-يستقيلان-من-الحكومة-قبل-8-يونيو-1089384353.html
https://sarabic.ae/20240520/خطة-وتهديدات-بالاستقالة-هل-يطيح-الصدام-بين-غانتس-ونتنياهو-بالحكومة-الإسرائيلية؟-1089034833.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, بيني غانتس
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, بيني غانتس

استطلاع: 42% من الإسرائيليين يفضلون غانتس على نتنياهو في رئاسة الحكومة

14:58 GMT 07.06.2024
© REUTERS / CORINNA KERNرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© REUTERS / CORINNA KERN
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قال 42% من الإسرائيليين إنهم يفضلون الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة في حال جرت انتخابات اليوم، مقابل 34% يفضلون نتنياهو لهذا المنصب.
فيما أشار الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن 24% من الإسرائيليين لا يملكون رأياً محدداً بشأن الشخص المفضل لديهم لقيادة الحكومة.
وأشارت "معاريف" إلى أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" على عينة عشوائية من 502 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4 %.
وتأتي نتائج الاستطلاع بالتزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه من المتوقع أن يقدم غانتس استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية غدا السبت، وذلك في ظل تصاعد الخلاف الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة.
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وحتى صباح اليوم الجمعة، لم يحسم غانتس موقفه ولكن انسحابه من حكومة الطوارئ لا يعني سقوط الائتلاف الحكومي لأنه ليس جزءاً فيه، لكن سيؤدي إلى إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، بعد أيام من هجوم "حماس" على مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم أنه لم يكونا جزءاً من الائتلاف الحكومي قبل ذلك.
ويضم مجلس الحرب كلاً من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.
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وتشير النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب "الوحدة الوطنية" بقيادة غانتس سيحصل على 27 مقعداً مقابل 20 مقعداً لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.
أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد فيحصل على 15 مقعداً، كما تشير النتائج.
وفي الإجمال، فإن معسكر الأحزاب الداعمة لرئاسة نتنياهو للحكومة ستحصل على 51 مقعداً لو جرت انتخابات اليوم، أما المعسكر الرافض لرئاسته للحكومة فيحصل على 59 مقعداً فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.
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