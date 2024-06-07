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الثامنة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.. زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل خلال أيام
الثامنة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.. زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل خلال أيام
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل خلال أيام وهي الزيارة الثامنة لتل أبيب منذ السابع من أكتوبر... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T08:38+0000
2024-06-07T08:38+0000
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وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن زيارة بلينكن تأتي وسط تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة.قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه حتى بعد العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حركة "حماس" ستبقى موجودة. ويشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السابعة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرت في الثالث والعشرين من مارس/آذار الماضي. ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، آنذاك، عن بلينكن، أن الفوضى ستظل قائمة رغم العملية العسكرية المحتملة في رفح، داعيا إلى تشكيل حكومة بديلة تبني مستقبلا جديدا لقطاع غزة.وأكد بلينكن قبل ركوبه الطائرة للمغادرة، في اليوم نفسه، بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في تل أبيب، أن "أمريكا تشارك إسرائيل هدفها المتمثل في تصفية حركة "حماس" الفلسطينية، وضمان أمنها على المدى الطويل، ولكن عملية رفح "ليست الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف بلينكن على مدرح مطار بن غوريون: "إن اجتياح رفح يخاطر بقتل المزيد من المدنيين، ويخاطر بإحداث قدر أكبر من الفوضى في إيصال المساعدات الإنسانية، كما أن الخطوة تخاطر بعزل إسرائيل بشكل أكبر حول العالم، وتعرّض أمنها ومكانتها للخطر على المدى الطويل".وشدد وزير الخارجية الأمريكي في تصريحاته، أن واشنطن ستقدم “طريقة مختلفة” للقدس لتحقيق أهدافها، عندما يصل وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، مضيفا: "إن الأمر يتطلب حقا خطة إنسانية وعسكرية وسياسية متكاملة". ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240322/غانتس-ناقشت-مع-بلينكن-الاستراتيجية-المستقبلية-لضمان-الأمن-والاستقرار-في-المنطقة-برمتها-1087266420.html
https://sarabic.ae/20240607/بعد-محاولة-تسلل-فلسطينيين-إلى-غلاف-غزة-الإذاعة-الإسرائيلية-واقعة-مثيرة-للقلق-1089596583.html
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الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, حركة حماس
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, حركة حماس

الثامنة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.. زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل خلال أيام

08:38 GMT 07.06.2024
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل خلال أيام وهي الزيارة الثامنة لتل أبيب منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن زيارة بلينكن تأتي وسط تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه حتى بعد العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حركة "حماس" ستبقى موجودة.
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
غانتس: ناقشت مع بلينكن الاستراتيجية المستقبلية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها
22 مارس, 13:35 GMT
ويشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السابعة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرت في الثالث والعشرين من مارس/آذار الماضي.
ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، آنذاك، عن بلينكن، أن الفوضى ستظل قائمة رغم العملية العسكرية المحتملة في رفح، داعيا إلى تشكيل حكومة بديلة تبني مستقبلا جديدا لقطاع غزة.
وأكد بلينكن قبل ركوبه الطائرة للمغادرة، في اليوم نفسه، بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في تل أبيب، أن "أمريكا تشارك إسرائيل هدفها المتمثل في تصفية حركة "حماس" الفلسطينية، وضمان أمنها على المدى الطويل، ولكن عملية رفح "ليست الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف بلينكن على مدرح مطار بن غوريون: "إن اجتياح رفح يخاطر بقتل المزيد من المدنيين، ويخاطر بإحداث قدر أكبر من الفوضى في إيصال المساعدات الإنسانية، كما أن الخطوة تخاطر بعزل إسرائيل بشكل أكبر حول العالم، وتعرّض أمنها ومكانتها للخطر على المدى الطويل".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي في تصريحاته، أن واشنطن ستقدم “طريقة مختلفة” للقدس لتحقيق أهدافها، عندما يصل وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، مضيفا: "إن الأمر يتطلب حقا خطة إنسانية وعسكرية وسياسية متكاملة".
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بعد محاولة تسلل فلسطينيين إلى غلاف غزة.. الإذاعة الإسرائيلية: واقعة مثيرة للقلق
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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