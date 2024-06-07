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الجيش الإسرائيلي: التعامل مع حماس يحتاج لسنوات ومن يتحدث بغير ذلك يضلل الجمهور
الجيش الإسرائيلي: التعامل مع حماس يحتاج لسنوات ومن يتحدث بغير ذلك يضلل الجمهور
سبوتنيك عربي
صرح دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، بأن التعامل مع حركة "حماس" يحتاج لسنوات ومن يتحدث بغير ذلك يضلل الجمهور. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T07:27+0000
2024-06-07T07:27+0000
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ونقل الموقع الإسرائيلي "واللا"، مساء أمس الخميس، عن هاغاري، أن التعامل مع حماس يحتاج إلى سنوات، موضحا أن بلاده تخوض حربا متعددة الجبهات، حيث يواجه حزب الله في الشمال، وحماس في الجنوب في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر.وتعليقا على واقعة محاولة تسلل مقاومين فلسطينيين إلى داخل غلاف غزة من منطقة كرم أبو سالم، اوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن منطقة رفح معقدة، كونها تمثل أنبوب الأكسجين لحركة حماس.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الخميس، عن مقتل جندي خلال اشتباكات مع متسللين فلسطينيين عند معبر كرم أبو سالم جنوبي البلاد.ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل الرقيب زيد مزاريب (34 عاما) الذي سقط خلال الاشتباكات مع متسللين فلسطينيين حاولوا اختراق السياج الفاصل مع غلاف غزة من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين حاولوا العبور من منطقة كرم أبو سالم بمدينة رفح إلى الداخل الإسرائيلي فيما قتل 3 فلسطينيين بعد وقوع اشتباكات وإطلاق نار متبادل بين الطرفين.وفي السياق نفسه، دشنت السلطات الإسرائيلية وحدة عسكرية خاصة لحماية مستوطنات غلاف غزة، تخوفا من وقوع أحداث على غرار عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش أن "المقاتلين في الوحدة سيخضعون لتدريب هادف وسيتم تأهيلهم في النهاية كمقاتلين ماهرين لمواجهة تحديات القطاع"، مضيفة أن "حفل التأسيس أقيم بحضور قائد فرقة غزة، العميد آفي روزنفيلد، وقادة عسكريين آخرين".وأوضحت القناة أن "مئات المقاتلين تقدموا بطلبات الانضمام، وتجري عملية الاختيار استعدادا لتدريب التشكيل الذي سيبدأ العمل في الأسابيع المقبلة"، فيما نقلت عن قائد الوحدة أن "تشكيل الوحدة في هذه الفترة يحمل في طياته جوهر قصة دولة إسرائيل، من الدمار إلى النهضة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240607/بعد-محاولة-تسلل-فلسطينيين-إلى-غلاف-غزة-الإذاعة-الإسرائيلية-واقعة-مثيرة-للقلق-1089596583.html
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الأخبار, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الأخبار, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: التعامل مع حماس يحتاج لسنوات ومن يتحدث بغير ذلك يضلل الجمهور

07:27 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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صرح دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، بأن التعامل مع حركة "حماس" يحتاج لسنوات ومن يتحدث بغير ذلك يضلل الجمهور.
ونقل الموقع الإسرائيلي "واللا"، مساء أمس الخميس، عن هاغاري، أن التعامل مع حماس يحتاج إلى سنوات، موضحا أن بلاده تخوض حربا متعددة الجبهات، حيث يواجه حزب الله في الشمال، وحماس في الجنوب في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر.
وتعليقا على واقعة محاولة تسلل مقاومين فلسطينيين إلى داخل غلاف غزة من منطقة كرم أبو سالم، اوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن منطقة رفح معقدة، كونها تمثل أنبوب الأكسجين لحركة حماس.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
بعد محاولة تسلل فلسطينيين إلى غلاف غزة.. الإذاعة الإسرائيلية: واقعة مثيرة للقلق
06:03 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الخميس، عن مقتل جندي خلال اشتباكات مع متسللين فلسطينيين عند معبر كرم أبو سالم جنوبي البلاد.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل الرقيب زيد مزاريب (34 عاما) الذي سقط خلال الاشتباكات مع متسللين فلسطينيين حاولوا اختراق السياج الفاصل مع غلاف غزة من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين حاولوا العبور من منطقة كرم أبو سالم بمدينة رفح إلى الداخل الإسرائيلي فيما قتل 3 فلسطينيين بعد وقوع اشتباكات وإطلاق نار متبادل بين الطرفين.
وفي السياق نفسه، دشنت السلطات الإسرائيلية وحدة عسكرية خاصة لحماية مستوطنات غلاف غزة، تخوفا من وقوع أحداث على غرار عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش أن "المقاتلين في الوحدة سيخضعون لتدريب هادف وسيتم تأهيلهم في النهاية كمقاتلين ماهرين لمواجهة تحديات القطاع"، مضيفة أن "حفل التأسيس أقيم بحضور قائد فرقة غزة، العميد آفي روزنفيلد، وقادة عسكريين آخرين".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
الجيش الإسرائيلي يقلص عدد قواته في رفح جنوبي قطاع غزة
أمس, 10:55 GMT
وأوضحت القناة أن "مئات المقاتلين تقدموا بطلبات الانضمام، وتجري عملية الاختيار استعدادا لتدريب التشكيل الذي سيبدأ العمل في الأسابيع المقبلة"، فيما نقلت عن قائد الوحدة أن "تشكيل الوحدة في هذه الفترة يحمل في طياته جوهر قصة دولة إسرائيل، من الدمار إلى النهضة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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