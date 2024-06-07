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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/الجيش-الروسي-القوات-الأوكرانية-استخدمت-ذخائر-الفوسفور-بالقرب-من-مدينة-إنرغودار-بمقاطعة-زابوروجيه-1089594923.html
الجيش الروسي: القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر الفوسفور بالقرب من مدينة إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه
الجيش الروسي: القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر الفوسفور بالقرب من مدينة إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
قال قائد إحدى وحدات الفوج 1197 من القوات المسلحة الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة تحمل ذخائر الفوسفور الأبيض ضد بلدة بالقرب من... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T02:30+0000
2024-06-07T02:30+0000
الجيش الروسي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "تم استخدام طائرة مسيرة تحمل ذخيرة الفوسفور في إحدى القرى [بالقرب من إنرغودار] خلال الانتخابات. وقد سقط حوالي ثلاثة قطع. دون أن تقع أي إصابات".وكانت وحدات العمليات في محطة زابوروجيه النووية قد أفادت في وقت سابق، بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية هاجمت أكثر من مرة مدينة إنرغودار وأراضي المحطة.ويُعتبر الفوسفور الأبيض سلاحًا حارقًا يشتعل عند ملامسته للهواء ويصعب إخماده. وتتشبث المادة الكيميائية السامة باللحم ويمكن أن تحرقه حتى العظم، مما يسبب إصابات خطيرة ومعاناة دائمة.وتحظر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة استخدام الأسلحة الحارقة التي تُلقى جوًا في المناطق المأهولة بالسكان بسبب المخاطر الصحية والبيئية.
https://sarabic.ae/20240425/وحدات-الدفاع-الجوي-الروسية-تعتزم-إنشاء-قبة-واقية-فوق-مقاطعة-زابوروجيه-1088269072.html
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الجيش الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي: القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر الفوسفور بالقرب من مدينة إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه

02:30 GMT 07.06.2024
© AFP 2023قنابل الفوسفور الأبيض
قنابل الفوسفور الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023
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قال قائد إحدى وحدات الفوج 1197 من القوات المسلحة الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة تحمل ذخائر الفوسفور الأبيض ضد بلدة بالقرب من مدينة إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه في مارس/ آذار الماضي خلال الانتخابات الرئاسية في روسيا.
وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "تم استخدام طائرة مسيرة تحمل ذخيرة الفوسفور في إحدى القرى [بالقرب من إنرغودار] خلال الانتخابات. وقد سقط حوالي ثلاثة قطع. دون أن تقع أي إصابات".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدات الدفاع الجوي الروسية تعتزم إنشاء "قبة واقية" فوق مقاطعة زابوروجيه
25 أبريل, 05:53 GMT
وكانت وحدات العمليات في محطة زابوروجيه النووية قد أفادت في وقت سابق، بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية هاجمت أكثر من مرة مدينة إنرغودار وأراضي المحطة.
ويُعتبر الفوسفور الأبيض سلاحًا حارقًا يشتعل عند ملامسته للهواء ويصعب إخماده. وتتشبث المادة الكيميائية السامة باللحم ويمكن أن تحرقه حتى العظم، مما يسبب إصابات خطيرة ومعاناة دائمة.
وتحظر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة استخدام الأسلحة الحارقة التي تُلقى جوًا في المناطق المأهولة بالسكان بسبب المخاطر الصحية والبيئية.
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