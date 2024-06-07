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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-23-مرة-خلال-اليوم-الماضي-وإصابة-مدني-1089630395.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 23 مرة خلال اليوم الماضي وإصابة مدني
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 23 مرة خلال اليوم الماضي وإصابة مدني
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 57 مقذوفا من عيارات... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T22:41+0000
2024-06-07T22:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 12 منها على محور دونيتسك و10 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 57 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240607/القوات-الروسية-تنفذ-27-ضربة-جماعية-خلال-أسبوع-وتستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1089611706.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 23 مرة خلال اليوم الماضي وإصابة مدني

22:41 GMT 07.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin
/
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 57 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 12 منها على محور دونيتسك و10 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 57 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 27 ضربة جماعية خلال أسبوع وتستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية
12:38 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل في "القائمة السوداء" لانتهاكاتها لحقوق الأطفال خلال الحرب20:43 GMT
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