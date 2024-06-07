https://sarabic.ae/20240607/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-23-مرة-خلال-اليوم-الماضي-وإصابة-مدني-1089630395.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 23 مرة خلال اليوم الماضي وإصابة مدني
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 23 مرة خلال اليوم الماضي وإصابة مدني
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 57 مقذوفا من عيارات... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T22:41+0000
2024-06-07T22:41+0000
2024-06-07T22:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 12 منها على محور دونيتسك و10 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 57 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240607/القوات-الروسية-تنفذ-27-ضربة-جماعية-خلال-أسبوع-وتستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1089611706.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 23 مرة خلال اليوم الماضي وإصابة مدني
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 57 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 12 منها على محور دونيتسك و10 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 57 مقذوفا
مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.