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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/القوات-الروسية-تنفذ-27-ضربة-جماعية-خلال-أسبوع-وتستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1089611706.html
القوات الروسية تنفذ 27 ضربة جماعية خلال أسبوع وتستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية
القوات الروسية تنفذ 27 ضربة جماعية خلال أسبوع وتستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 27 ضربة جماعية في الفترة من 1 إلى 7 يونيو/ حزيران الجاري، مستهدفةً منشآت الطاقة وترسانات تخزين... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T12:38+0000
2024-06-07T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها حول العملية العسكرية الروسية الخاصة خلال الأسبوع الفائت، أنه "من 1 يونيو إلى 7 يونيو من هذا العام، وردّا على محاولات نظام كييف إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية 27 ضربة جماعية بأسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة، فضلاً عن مهاجمة طائرات من دون طيار. تم خلالها ضرب منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".وخلال سير العمليات القتالية، واصلت وحدات مجموعة "الشمال" التقدم في أعماق دفاعات العدو وهزمت القوة البشرية والعتاد لسبعة مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحري بالإضافة إلى اثنين من ألوية الدفاع العسكرية، وعلى مدار أسبوع، تم صد 36 هجومًا مضادًا من قبل القوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.وسيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية على مواقع أكثر فائدة خلال الأسبوع، وهُزمت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية ودبابات وطائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الدفاع العسكري، بالإضافة إلى لواءين من الحرس الوطني الأوكراني.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 2850 عسكريًا ودبابتين و19 مركبة قتالية مدرعة و34 مركبة و25 مدفعًا ميدانيًا.وخسر العدو ما يصل إلى 2835 عسكريًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، و29 مركبة، و35 مدفعًا ميدانيًا، منها 13 غربية الصنع، بالإضافة إلى مدفع جيبارد ذاتية الدفع المضاد للطائرات. تم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.
https://sarabic.ae/20240607/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرتين-من-طراز-ميغ-29-أوكرانيتين--1089610364.html
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روسيا

القوات الروسية تنفذ 27 ضربة جماعية خلال أسبوع وتستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية

12:38 GMT 07.06.2024
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 27 ضربة جماعية في الفترة من 1 إلى 7 يونيو/ حزيران الجاري، مستهدفةً منشآت الطاقة وترسانات تخزين الأسلحة والقوارب المسيرة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها حول العملية العسكرية الروسية الخاصة خلال الأسبوع الفائت، أنه "من 1 يونيو إلى 7 يونيو من هذا العام، وردّا على محاولات نظام كييف إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية 27 ضربة جماعية بأسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة، فضلاً عن مهاجمة طائرات من دون طيار. تم خلالها ضرب منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
وخلال سير العمليات القتالية، واصلت وحدات مجموعة "الشمال" التقدم في أعماق دفاعات العدو وهزمت القوة البشرية والعتاد لسبعة مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحري بالإضافة إلى اثنين من ألوية الدفاع العسكرية، وعلى مدار أسبوع، تم صد 36 هجومًا مضادًا من قبل القوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وبلغت خسائر العدو خلال هذه الفترة ما يصل إلى 1400 عسكري، وخمس دبابات، و11 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113"، و32 مركبة، بالإضافة إلى 26 قطعة مدفعية ميدانية.
القوات المسلحة الروسية تعتمد أول دفعة من منظومات الدفاع الجوي القطبية تور-إم 2 دي تي، بمدينة ييسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرتين من طراز "ميغ-29" أوكرانيتين
12:06 GMT
وسيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية على مواقع أكثر فائدة خلال الأسبوع، وهُزمت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية ودبابات وطائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الدفاع العسكري، بالإضافة إلى لواءين من الحرس الوطني الأوكراني.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 2850 عسكريًا ودبابتين و19 مركبة قتالية مدرعة و34 مركبة و25 مدفعًا ميدانيًا.
وفي غضون أسبوع، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وحررت قرية باراسكوفيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما هزمت القوة البشرية والمعدات لـ 14 تشكيلاً من القوات المسلحة الأوكرانية.
وخسر العدو ما يصل إلى 2835 عسكريًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، و29 مركبة، و35 مدفعًا ميدانيًا، منها 13 غربية الصنع، بالإضافة إلى مدفع جيبارد ذاتية الدفع المضاد للطائرات. تم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.
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