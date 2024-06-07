https://sarabic.ae/20240607/القوات-الروسية-تنفذ-27-ضربة-جماعية-خلال-أسبوع-وتستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1089611706.html

القوات الروسية تنفذ 27 ضربة جماعية خلال أسبوع وتستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية

القوات الروسية تنفذ 27 ضربة جماعية خلال أسبوع وتستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 27 ضربة جماعية في الفترة من 1 إلى 7 يونيو/ حزيران الجاري، مستهدفةً منشآت الطاقة وترسانات تخزين... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T12:38+0000

2024-06-07T12:38+0000

2024-06-07T12:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها حول العملية العسكرية الروسية الخاصة خلال الأسبوع الفائت، أنه "من 1 يونيو إلى 7 يونيو من هذا العام، وردّا على محاولات نظام كييف إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية 27 ضربة جماعية بأسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة، فضلاً عن مهاجمة طائرات من دون طيار. تم خلالها ضرب منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".وخلال سير العمليات القتالية، واصلت وحدات مجموعة "الشمال" التقدم في أعماق دفاعات العدو وهزمت القوة البشرية والعتاد لسبعة مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحري بالإضافة إلى اثنين من ألوية الدفاع العسكرية، وعلى مدار أسبوع، تم صد 36 هجومًا مضادًا من قبل القوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.وسيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية على مواقع أكثر فائدة خلال الأسبوع، وهُزمت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية ودبابات وطائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الدفاع العسكري، بالإضافة إلى لواءين من الحرس الوطني الأوكراني.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 2850 عسكريًا ودبابتين و19 مركبة قتالية مدرعة و34 مركبة و25 مدفعًا ميدانيًا.وخسر العدو ما يصل إلى 2835 عسكريًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، و29 مركبة، و35 مدفعًا ميدانيًا، منها 13 غربية الصنع، بالإضافة إلى مدفع جيبارد ذاتية الدفع المضاد للطائرات. تم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.

https://sarabic.ae/20240607/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرتين-من-طراز-ميغ-29-أوكرانيتين--1089610364.html

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