https://sarabic.ae/20240607/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرتين-من-طراز-ميغ-29-أوكرانيتين--1089610364.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرتين من طراز "ميغ-29" أوكرانيتين

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرتين من طراز "ميغ-29" أوكرانيتين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين من طراز "ميغ-29" أوكرانيتين خلال الأسبوع الفائت. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T12:06+0000

2024-06-07T12:06+0000

2024-06-07T12:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها عن سير العملية العسكرية خلال الأسبوع الفائت، أنه " خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "ميغ 29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، وصاروخين تكتيكيين عملياتيين من طراز "تشوتشكا-يو"، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "غس-200" معدلين للاستخدام ضد الأهداف الأرضية، و17 قنبلة موجهة من طراز هامر، و3 صواريخ باتريوت مضادة للطائرات أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ نبتون مضادة للسفن، و93 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وصواريخ "فامباير" و"ألدر" تشيكية الصنع، بالإضافة إلى 424 طائرة من دون طيار أوكرانية".وخلال الأسبوع الفائت، واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت قرية أومانسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للدفاع الروسية.وخلال الأسبوع في هذا الاتجاه، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 2690 عسكريًا، ودبابتين، من بينها أبرامز أمريكية الصنع، و14 مركبة قتالية مدرعة، منها مركبتان للمشاة القتالية برادلي أمريكية الصنع، و21 مركبة. و62 مدفعًا ميدانيًا، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز "هيمارز ملرز".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240606/خبيرأمريكي-الجيش-الروسي-يظهر-كفاءة-عالية-باستخدام-التقنيات-العسكرية-المبتكرة-في-الصراع-الأوكراني-1089593506.html

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