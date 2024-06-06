https://sarabic.ae/20240606/خبيرأمريكي-الجيش-الروسي-يظهر-كفاءة-عالية-باستخدام-التقنيات-العسكرية-المبتكرة-في-الصراع-الأوكراني-1089593506.html
خبير أمريكي: الجيش الروسي يظهر كفاءة عالية باستخدام التقنيات العسكرية المبتكرة في الصراع الأوكراني
خبير أمريكي: الجيش الروسي يظهر كفاءة عالية باستخدام التقنيات العسكرية المبتكرة في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد ثيودور بوستول، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمستشار السابق للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن الجيش الروسي يُظهر التنفيذ الفعال للتقنيات... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T20:37+0000
2024-06-06T20:37+0000
2024-06-06T20:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "أنا مندهش من المستوى العالي للابتكار الذي أظهره الجيش الروسي في تطوير تقنيات القتال ضد الأوكرانيين والأسلحة الغربية التي يستخدموها، وإنهم يلحقون المزيد من الضرر بالعدو، بينما يبقون في موقع هجومي، وهو ما لا يحدث عادة ومن الصعب تحقيقه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240606/ضابط-أمريكي-سابق-السماح-للأوكرانيين-بمهاجمة-أهداف-داخل-روسيا-بأسلحة-أمريكية-سيمنح-موسكو-الفرصة-للرد-1089584182.html
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روسيا
خبير أمريكي: الجيش الروسي يظهر كفاءة عالية باستخدام التقنيات العسكرية المبتكرة في الصراع الأوكراني
20:37 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 20:43 GMT 06.06.2024)
أكد ثيودور بوستول، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمستشار السابق للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن الجيش الروسي يُظهر التنفيذ الفعال للتقنيات العسكرية المبتكرة في الصراع الأوكراني.
وأضاف في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "أنا مندهش من المستوى العالي للابتكار الذي أظهره الجيش الروسي في تطوير تقنيات القتال ضد الأوكرانيين والأسلحة الغربية التي يستخدموها، وإنهم يلحقون المزيد من الضرر بالعدو، بينما يبقون في موقع هجومي، وهو ما لا يحدث عادة ومن الصعب تحقيقه".
كما أعرب بوستول عن إعجابه بكيفية تمكن الجيش الروسي من تحقيق التفوق الجوي من خلال التشويش على الطائرات المسيرة الأوكرانية، بالحرب الإلكترونية واستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية، بالطائرات المسيرة والقنابل المنزلقة.
ويستخدم الجيش الروسي الطائرات المسيرة بشكل فعال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.