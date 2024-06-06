https://sarabic.ae/20240606/ضابط-أمريكي-سابق-السماح-للأوكرانيين-بمهاجمة-أهداف-داخل-روسيا-بأسلحة-أمريكية-سيمنح-موسكو-الفرصة-للرد-1089584182.html

ضابط أمريكي سابق: السماح للأوكرانيين بمهاجمة أهداف داخل روسيا بأسلحة أمريكية سيمنح موسكو الفرصة للرد

ضابط أمريكي سابق: السماح للأوكرانيين بمهاجمة أهداف داخل روسيا بأسلحة أمريكية سيمنح موسكو الفرصة للرد

سبوتنيك عربي

أكد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق توني شافير، أن "السماح للأوكرانيين بمهاجمة أهداف داخل روسيا بأسلحة أمريكية، سيمنح موسكو الفرصة للانتقام". 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T19:50+0000

2024-06-06T19:50+0000

2024-06-06T19:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف شافير، في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أنه "بعد أن فتحت الولايات المتحدة الباب أمام أوكرانيا لمهاجمة أهداف داخل روسيا، أعتقد أنها ستفتح الباب أيضًا أمام الروس للانتقام".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، لا تنوي السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية لتنفيذ ضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على موسكو والكرملين".وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وردا على سؤال بشأن قواعد استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة لأوكرانيا: "نحن لا نسمح بضربات على عمق 200 ميل (نحو 322 كم) في عمق روسيا، ولا نسمح بضربات على موسكو والكرملين".وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، مستعدة للتباحث مع أوكرانيا حول توسيع جغرافية الضربات ضد روسيا".وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالصدمة من أن فلاديمير زيلينسكي، من ناحية، يشعر بالامتنان، ومن ناحية أخرى، يواصل الترويج لقضيته، لذلك سنجري مثل هذه المناقشات مع الأوكرانيين".وأضاف كيربي أنه لا يستطيع أن يقول بعد ما إذا كانت هذه المناقشات "ستؤدي إلى تغييرات إضافية في السياسة"، متعهدًا بأن الولايات المتحدة "لن تدير ظهرها لاحتياجات أوكرانيا".وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى، ساريًا".وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية.

https://sarabic.ae/20240606/جنرال-فرنسي-سابق-المدربون-الفرنسيون-في-أوكرانيا-سيتعرضون-لهجمات-روسية-عند-اقترابهم-من-الجبهة-1089583222.html

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