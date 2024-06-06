https://sarabic.ae/20240606/جنرال-فرنسي-سابق-المدربون-الفرنسيون-في-أوكرانيا-سيتعرضون-لهجمات-روسية-عند-اقترابهم-من-الجبهة-1089583222.html
جنرال سابق: المدربون الفرنسيون في أوكرانيا سيتعرضون لهجمات روسية عند اقترابهم من الجبهة
جنرال سابق: المدربون الفرنسيون في أوكرانيا سيتعرضون لهجمات روسية عند اقترابهم من الجبهة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات الجوية الفرنسية، جان بول بالوميرو، أن المدربين الغربيين في أوكرانيا، قد يتعرضون لهجمات روسية إذا وجدوا أنفسهم... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T15:43+0000
2024-06-06T15:43+0000
2024-06-06T15:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بالوميرو لقناة "إل سي آي"، أنه "للروس أهداف استراتيجية في أوكرانيا، ومن الواضح أن المدربين الفنيين (من الدول الغربية) سيواجهون نفس مصير الأوكرانيين إذا وجدوا أنفسهم، بمحض الصدفة المؤسفة، على مقربة من الجبهة أو من الهدف الذي يستهدفه الروس".وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240606/خبير-بريطاني-من-السخافة-الاعتقاد-بأن-عملية-عسكرية-مضادة-للجيش-الأوكراني-ستجدي-نفعا-لكييف-1089582145.html
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روسيا
جنرال سابق: المدربون الفرنسيون في أوكرانيا سيتعرضون لهجمات روسية عند اقترابهم من الجبهة
أكد الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات الجوية الفرنسية، جان بول بالوميرو، أن المدربين الغربيين في أوكرانيا، قد يتعرضون لهجمات روسية إذا وجدوا أنفسهم بالقرب من الجبهة أو بالقرب من أهداف استراتيجية.
وأضاف بالوميرو لقناة "إل سي آي"، أنه "للروس أهداف استراتيجية في أوكرانيا، ومن الواضح أن المدربين الفنيين (من الدول الغربية) سيواجهون نفس مصير الأوكرانيين إذا وجدوا أنفسهم، بمحض الصدفة المؤسفة، على مقربة من الجبهة أو من الهدف الذي يستهدفه الروس".
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمكانية نشر قوة عسكرية في أوكرانيا، إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، بحسب قوله.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.