دراسة تحذر من "تهديد ثلاثي" يواجه محيطات الأرض

عربي
أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240607/دراسة-تحذر-من-تهديد-ثلاثي-يواجه-محيطات-الأرض-1089624157.html
دراسة تحذر من "تهديد ثلاثي" يواجه محيطات الأرض
دراسة تحذر من "تهديد ثلاثي" يواجه محيطات الأرض
سبوتنيك عربي
اكتشفت دراسة جديدة أن محيطات كوكب الأرض لا تصبح أكثر سخونة نتيجة التغير المناخي فحسب، ولكن أيضا بسبب فقدان الأكسجين، والحرارة الشديدة، والتحمض. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T15:45+0000
2024-06-07T15:45+0000
مجتمع
منوعات
علوم
الأخبار
أخبار المناخ في العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104167/05/1041670519_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_1bd86870f62ed2a7b340d53910006c29.jpg
وعثرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "AGU Advances"، أن نحو خمس سطح محيطات العالم معرّض لهذا "التهديد الثلاثي" الذي يضربه في نفس الوقت.وأشارت إلى أنه من الممكن أن يستمر هذا التهديد الثلاثي، المتمثل في الحرارة الشديدة، والأكسجين المنزوع، والتحمض، لمدة تصل إلى 30 يوما.كما وجدت الدراسة أن هذه الأحداث المتطرفة، تميل إلى الحدوث في خطوط العرض العالية والمناطق الاستوائية، ويمكن أن تقلل المساحة الصالحة للسكن بنسبة تصل إلى 75%.وأضافت الدراسة أن "الأحداث البحرية المتطرفة، مثل موجات الحر البحرية، والحموضة الشديدة للمحيطات، وانخفاض الأكسجين الشديد، من الممكن أن تشكل تهديدا كبيرا للكائنات البحرية والنظم البيئية، وقد تكون مثل هذه الحالات المتطرفة ضارة بشكل خاص، عندما تتفاقم في أكثر من عامل ضغط واحد".وتشير الدراسة إلى أن التغير المناخي الناجم عن أنشطة بشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري، هو سبب هذا "التهديد الثلاثي".وحذرت من أن تأثيرات هذه الظواهر ليست خطيرة فحسب، بل إنها تدوم في الوقت الحالي لفترة أطول بثلاث مرات، وأكثر كثافة بثلاث، مرات عما كانت عليه في أوائل ستينيات القرن الماضي.وقالت عالمة الجيولوجيا وعالمة المناخ في جامعة ويسكونسن، أندريا داتون، التي لم تشارك في الدراسة: "عندما تتعرض محيطاتنا لكميات زائدة من ثاني أكسيد الكربون، فإن هذا الكربون يؤدي إلى زيادة مستوى حموضة المحيطات مع استنفاد مستويات الأكسجين أيضا، وهذا يخلق تأثيرا كارثيا على الحياة البحرية، وقد يتسبب هذا في بعض الحالات في إذابة أصداف الكائنات البحرية".
https://sarabic.ae/20240519/دراسة-التغير-المناخي-يزيد-من-آلام-الصداع-النصفي-1088979223.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104167/05/1041670519_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a3f02ecc3bfac7a447d0c4259a4a0222.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
منوعات, علوم, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

دراسة تحذر من "تهديد ثلاثي" يواجه محيطات الأرض

15:45 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin طيرو مالك الحزين والأبقار في مكب نفايات في مدينة مولابوه الإندونيسية، 8 يونيو/ حزيران 2019
طيرو مالك الحزين والأبقار في مكب نفايات في مدينة مولابوه الإندونيسية، 8 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
طيرو مالك الحزين والأبقار في مكب نفايات في مدينة مولابوه الإندونيسية، 8 يونيو/ حزيران 2019
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin
تابعنا عبر
اكتشفت دراسة جديدة أن محيطات كوكب الأرض لا تصبح أكثر سخونة نتيجة التغير المناخي فحسب، ولكن أيضا بسبب فقدان الأكسجين، والحرارة الشديدة، والتحمض.
وعثرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "AGU Advances"، أن نحو خمس سطح محيطات العالم معرّض لهذا "التهديد الثلاثي" الذي يضربه في نفس الوقت.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يستمر هذا التهديد الثلاثي، المتمثل في الحرارة الشديدة، والأكسجين المنزوع، والتحمض، لمدة تصل إلى 30 يوما.
كما وجدت الدراسة أن هذه الأحداث المتطرفة، تميل إلى الحدوث في خطوط العرض العالية والمناطق الاستوائية، ويمكن أن تقلل المساحة الصالحة للسكن بنسبة تصل إلى 75%.
وأوضحت: "لقد أصبح المحيط العالمي أكثر دفئا وحمضية، ويفقد الأكسجين بسبب تغير المناخ، وعلاوة على هذا الاتجاه، فإن الزيادات المفاجئة في درجات الحرارة، أو الانخفاض في درجة الحموضة أو الأكسجين، تؤثر سلبا على الكائنات البحرية عندما لا تتمكن من التكيف بسرعة مع هذه الظروف القاسية".
وأضافت الدراسة أن "الأحداث البحرية المتطرفة، مثل موجات الحر البحرية، والحموضة الشديدة للمحيطات، وانخفاض الأكسجين الشديد، من الممكن أن تشكل تهديدا كبيرا للكائنات البحرية والنظم البيئية، وقد تكون مثل هذه الحالات المتطرفة ضارة بشكل خاص، عندما تتفاقم في أكثر من عامل ضغط واحد".
ألام الصداع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
مجتمع
دراسة: التغير المناخي يزيد من آلام الصداع النصفي
19 مايو, 08:04 GMT
وتشير الدراسة إلى أن التغير المناخي الناجم عن أنشطة بشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري، هو سبب هذا "التهديد الثلاثي".
وحذرت من أن تأثيرات هذه الظواهر ليست خطيرة فحسب، بل إنها تدوم في الوقت الحالي لفترة أطول بثلاث مرات، وأكثر كثافة بثلاث، مرات عما كانت عليه في أوائل ستينيات القرن الماضي.
وقالت عالمة الجيولوجيا وعالمة المناخ في جامعة ويسكونسن، أندريا داتون، التي لم تشارك في الدراسة: "عندما تتعرض محيطاتنا لكميات زائدة من ثاني أكسيد الكربون، فإن هذا الكربون يؤدي إلى زيادة مستوى حموضة المحيطات مع استنفاد مستويات الأكسجين أيضا، وهذا يخلق تأثيرا كارثيا على الحياة البحرية، وقد يتسبب هذا في بعض الحالات في إذابة أصداف الكائنات البحرية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала