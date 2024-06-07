https://sarabic.ae/20240607/دراسة-تحذر-من-تهديد-ثلاثي-يواجه-محيطات-الأرض-1089624157.html

دراسة تحذر من "تهديد ثلاثي" يواجه محيطات الأرض

دراسة تحذر من "تهديد ثلاثي" يواجه محيطات الأرض

سبوتنيك عربي

اكتشفت دراسة جديدة أن محيطات كوكب الأرض لا تصبح أكثر سخونة نتيجة التغير المناخي فحسب، ولكن أيضا بسبب فقدان الأكسجين، والحرارة الشديدة، والتحمض. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T15:45+0000

2024-06-07T15:45+0000

2024-06-07T15:45+0000

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وعثرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "AGU Advances"، أن نحو خمس سطح محيطات العالم معرّض لهذا "التهديد الثلاثي" الذي يضربه في نفس الوقت.وأشارت إلى أنه من الممكن أن يستمر هذا التهديد الثلاثي، المتمثل في الحرارة الشديدة، والأكسجين المنزوع، والتحمض، لمدة تصل إلى 30 يوما.كما وجدت الدراسة أن هذه الأحداث المتطرفة، تميل إلى الحدوث في خطوط العرض العالية والمناطق الاستوائية، ويمكن أن تقلل المساحة الصالحة للسكن بنسبة تصل إلى 75%.وأضافت الدراسة أن "الأحداث البحرية المتطرفة، مثل موجات الحر البحرية، والحموضة الشديدة للمحيطات، وانخفاض الأكسجين الشديد، من الممكن أن تشكل تهديدا كبيرا للكائنات البحرية والنظم البيئية، وقد تكون مثل هذه الحالات المتطرفة ضارة بشكل خاص، عندما تتفاقم في أكثر من عامل ضغط واحد".وتشير الدراسة إلى أن التغير المناخي الناجم عن أنشطة بشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري، هو سبب هذا "التهديد الثلاثي".وحذرت من أن تأثيرات هذه الظواهر ليست خطيرة فحسب، بل إنها تدوم في الوقت الحالي لفترة أطول بثلاث مرات، وأكثر كثافة بثلاث، مرات عما كانت عليه في أوائل ستينيات القرن الماضي.وقالت عالمة الجيولوجيا وعالمة المناخ في جامعة ويسكونسن، أندريا داتون، التي لم تشارك في الدراسة: "عندما تتعرض محيطاتنا لكميات زائدة من ثاني أكسيد الكربون، فإن هذا الكربون يؤدي إلى زيادة مستوى حموضة المحيطات مع استنفاد مستويات الأكسجين أيضا، وهذا يخلق تأثيرا كارثيا على الحياة البحرية، وقد يتسبب هذا في بعض الحالات في إذابة أصداف الكائنات البحرية".

https://sarabic.ae/20240519/دراسة-التغير-المناخي-يزيد-من-آلام-الصداع-النصفي-1088979223.html

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منوعات, علوم, الأخبار, أخبار المناخ في العالم